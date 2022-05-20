更多編輯台推薦新聞：
波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻
政治

波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
單日確診又達10萬 美衛生高層警告疫情回溫
首頁 / 產經
防疫險理賠
新聞專題
防疫險理賠2/74

中壽：輕症居家照護日額理賠 不限清冠一號等藥品

2022/5/20 17:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北20日電）中國人壽今天宣布，確診者在居家照護期間，如果經醫師診療並開立藥物治療，可以申請理賠，藥物並不限於Paxlovid、Molnupiravir、清冠一號等政府公告的抗病毒藥物。

現行輕症居家照護若有進行醫療行為，防疫險比照入住普通病房進行日額理賠，壽險公會日前表示，因各公司保單條款不同，交由各公司自行判定。

中國人壽今天發布新聞稿，針對法定傳染病開發的特定防疫商品保戶，如果COVID-19確診後在居家照護期間，經醫師診療並開立藥物治療（不限於Paxlovid、Molnupiravir、清冠一號等政府公告的抗病毒藥物），提供嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書、診療紀錄（視訊診療可提供對話紀錄）、處方箋及診斷證明書（可用數位新冠病毒健康證明替代）者，可申請理賠。

中壽表示，參酌保單條款精神、相關法令、政府防疫政策及醫療行為內容進行綜合評估後，如符合相關條件，將依指揮中心公告的「居家照護」日數，針對特定防疫保單，給付等同法定傳染病住院金額的「關懷金」。

中壽也提醒保戶，依據保險法規定，保險事故發生後2年內都可以向保險公司申請理賠，保戶不用在近期去醫療院所索取相關理賠文件證明，避免對於中、重症確診者就醫需求與醫療資源造成排擠。（編輯：潘羿菁）1110520

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀