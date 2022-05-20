中壽：輕症居家照護日額理賠 不限清冠一號等藥品

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（中央社記者蘇思云台北20日電）中國人壽今天宣布，確診者在居家照護期間，如果經醫師診療並開立藥物治療，可以申請理賠，藥物並不限於Paxlovid、Molnupiravir、清冠一號等政府公告的抗病毒藥物。

現行輕症居家照護若有進行醫療行為，防疫險比照入住普通病房進行日額理賠，壽險公會日前表示，因各公司保單條款不同，交由各公司自行判定。

中國人壽今天發布新聞稿，針對法定傳染病開發的特定防疫商品保戶，如果COVID-19確診後在居家照護期間，經醫師診療並開立藥物治療（不限於Paxlovid、Molnupiravir、清冠一號等政府公告的抗病毒藥物），提供嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書、診療紀錄（視訊診療可提供對話紀錄）、處方箋及診斷證明書（可用數位新冠病毒健康證明替代）者，可申請理賠。

中壽表示，參酌保單條款精神、相關法令、政府防疫政策及醫療行為內容進行綜合評估後，如符合相關條件，將依指揮中心公告的「居家照護」日數，針對特定防疫保單，給付等同法定傳染病住院金額的「關懷金」。

中壽也提醒保戶，依據保險法規定，保險事故發生後2年內都可以向保險公司申請理賠，保戶不用在近期去醫療院所索取相關理賠文件證明，避免對於中、重症確診者就醫需求與醫療資源造成排擠。（編輯：潘羿菁）1110520