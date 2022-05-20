富邦防疫險已賠逾11億 韓蔚廷：沒有輸不起負責到底

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（中央社記者謝方娪台北20日電）富邦產險防疫保單爭議不斷，遭外界嘲諷「輸不起」；富邦金總經理韓蔚廷今天強調，作為保險公司該負的責任，富邦一定會負責到底，絕對沒有「輸不起」，若有需要金控增資，金控絕對會即時、適度增資，以維持產險穩健經營。

考量防疫保單承保風險，國內產險業多已默契拒絕承保重複投保件，富邦產險在日前發送婉拒承保通知給客戶後，引爆民怨，網友在網路上留下大量負評，嘲諷富邦「輸不起」。

韓蔚廷今天在第1季法說會後接受媒體採訪時表示，隨疫情發展，金融業、特別是產險配合政府防疫政策作出調整，在防疫險理賠方面，不論是輕症確診者轉為居家照護，醫生診斷書轉為數位新冠病毒健康證明，或在撤除電子圍籬的情況下一樣有隔離通知書等，富邦都會依政府政策，確實負起作為保險公司的責任。

韓蔚廷指出，過去一段時間可能讓外界有誤解，「我們作為保險公司該負的責任，我們一定會負責到底，絕對沒有輸不起這樣的事情」；他強調，富邦會穩健經營產險公司，讓所有保戶得到該有的服務，若有需要金控增資，金控絕對會即時、適度增資，以維持產險穩健經營。

富邦產險主管表示，去年底資本適足率（RBC）為369%，今年首季RBC為382%，合併資產為新台幣1299億元，淨值為415億元，帳上現金及約當現金180億元，以現在每日賠款金額評估，富邦產險流動性等各方面都沒問題，將待第2季RBC出爐再評估是否需考慮增資，現階段尚無增資需求。

針對外界指富邦產險和富邦金大股東台北市政府在防疫險議題立場不同調一事，富邦產險資深副總經理陳維格澄清指出，北市府提到已承保契約即成立、應維持客戶權益，這一點富邦和市府態度一致，沒有所謂「不同調」情形。

自2021年5月1日至今年4月30日，富邦產險共承保231萬件有效防疫保單，今年5月至目前為止則已核保15萬件，另尚有100萬件在途防疫保單，其中大部分為續保件，招攬新件占比不高。富邦產險強調希望將承保量能服務既有客戶，另針對防疫政策持續變化，富邦產險遵守政策負責理賠，絕無逃避。

根據富邦金揭露，2021年至今年4月30日富邦產險防疫保單已賠付7.1億元，今年5月前2週再賠付3.9億元，換言之，去年1月至今年5月中旬，富邦產險防疫保單總計賠付達11億元。（編輯：林淑媛）1110520