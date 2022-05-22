快篩陽視同確診將全面實施 產險業理賠審查大難題

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（中央社記者謝方娪台北22日電）快篩陽性視同確診即將全面實施，截至目前產險公會尚未公布防疫保單理賠指引，產險業指出，若民眾快篩陽性，出示醫生診斷書或數位證明並經理賠審查，沒問題就會依約理賠，不過理賠審查如何進行以防範道德風險，將是一大難題。

「快篩陽性視同確診」適用對象逐步擴大，自最早僅限居家隔離、自主防疫、居家檢疫3類對象，逐步納入65歲以上長者、原住民族地區及離島地區居民等，中央流行疫情指揮中心今天再宣布，最快未來一週開放全民適用家用快篩檢測陽性，就可經醫生診斷後確診。

立法院財政委員會23日將邀請金管會主委黃天牧針對「防疫保單相關爭議及處理情形」進行專題報告，預計「快篩陽性視同確診」等防疫政策變化下，防疫保單理賠如何進行，以維護保戶權益同時防範可能的道德風險，將是一大焦點。

產險公會目前尚未對外公告防疫保單理賠指引原則，產險主管認為，研擬理賠指引相當困難，因指引原則必須符合社會大眾期待、同時必須有可行性，除了不要造成一般正常請求人申請理賠權益被刁難，又要盡量防止有心人士操作空間。

另一名產險業者指出，任何險種理賠都存在黑數，但若理賠黑數擴大，理賠審查就必須謹慎；「一般商業險理賠黑數至少1至2成，假設防疫險理賠黑數擴大至3至4成，意味全業界防疫險若理賠新台幣900億元，理賠黑數就較一般情形高出百億元，一家公司的資本額才多少錢？」

業者坦言，防疫政策之所以放寬，主因醫院量能無法承載，必須採行更簡便的作法，但對保險業而言，快篩有7%至15%偽陽性可能，保險公司就多承擔1成出險機會，且快篩並非由醫事機構進行檢測，恐給有心人士為領取保險金不當操作的機會，對業者而言很難再確認。

另一名產險主管表示，針對「快篩陽性視同確診」等新制，預計防疫保單理賠仍會研擬相關機制防範可能的詐保風險；若民眾快篩陽性，有取得醫生診斷書或數位新冠病毒健康證明，並經理賠審查後，沒有問題就會依約理賠。（編輯：黃國倫）1110522