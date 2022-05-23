防疫險爭議 黃天牧：保險業若已承保 無論保戶買幾張都有責任賠

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防疫險理賠爭議，金管會主委黃天牧強調，若保險公司已承保，無論保戶買幾張，保險公司都有責任賠。圖為民眾開車前往台北市中正紀念堂車來速篩檢站。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪、實習記者趙鳳玲台北23日電）防疫險理賠爭議持續延燒，金管會主委黃天牧強調，若民眾自選「3+4」居家隔離，防疫險要賠；若保險公司已承保，無論保戶買幾張，只要發生保險事故、符合保單約定，保險公司也都有責任賠。

黃天牧今天赴立法院財委會針對「防疫保單相關爭議及處理情形」進行專題報告，他在會前接受媒體聯訪時表示，核保和理賠是兩回事，核保後保險公司同意承保，保險契約才成立，待契約成立且保險事故發生，才涉及理賠層面。

黃天牧說，在「0+7」隔離新制上路後，若民眾自選「3+4」居家隔離，防疫險當然要理賠隔離補償；另只要保險公司已同意承保，無論保戶買幾張防疫險，保戶若發生保險事故、符合保單約定條款，保險公司都有責任理賠。

不過，黃天牧也指出，若現階段保險公司尚未同意承保、還在「核保」過程，保險公司基於風險管理考量進行篩選，這是保險公司核保政策。

防疫保單風暴讓市場高度關注產險公司財務能力，黃天牧說，保險公司推出保單時，本身就會對保單可能承受風險進行判斷，近日因疫情變化造成民眾短時間湧入大量投保需求，保單一時大賣，保險公司必須針對病毒及確診率變化估計可能出險情形，金管會已請保險公司再精算、進行壓力測試。

黃天牧表示，現在疫情不斷變化，確診率是否會達到指揮中心提到的15%，都還在持續觀察中；金管會保險局長施瓊華指出，金管會已請保險公司將防疫保單對財務影響提董事會報告，並隨時更新壓力測試變化情形。（編輯：蘇龍麒）1110523