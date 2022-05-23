黃天牧：部分產險業者有增資壓力 無倒閉危機

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國內有效防疫保單多達數百萬件，市場關注防疫保單理賠恐掀產險業財務風暴。金管會主委黃天牧（左）23日表示，目前產險業沒有面臨倒閉危機，有幾家業者出現增資壓力，但只要增資就沒有問題。中央社記者張新偉攝 111年5月23日

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（中央社記者謝方娪台北23日電）防疫保單亂象掀起朝野立委關注，金管會主委黃天牧表示，目前產險業沒有面臨倒閉危機，有幾家業者出現增資壓力，但只要增資就沒有問題；另考量特別準備金還需應付未來可能事故，准用額度會再斟酌。

防疫保單理賠潮將來襲，黃天牧今天在立法院財委會表示，金管會一直有掌握保險公司財務狀況，若保險公司理賠過高、甚至侵蝕淨值，可能就要增資，目前有幾家保險公司有增資壓力，但只要增資就沒有問題。

民進黨立委郭國文指出，目前產險業重大事故準備金有新台幣161億元、危險變動準備金有320億元，金管會是否會讓業者動用。黃天牧說，特別準備金是業者先前自行提列，每家公司準備金多寡不同，另因準備金還需應付未來可能事故，是否會讓業者全數動用，金管會會再斟酌。

郭國文指出，若在保險公司增資、動用特別準備金之下，保險公司應該還不至於會倒閉。黃天牧表示，目前還用不到「倒閉」這2個字，但作為監理機關，對任何金融機構都要作最壞打算，金管會也希望台灣市場秩序穩定。

民進黨立委林楚茵指出，防疫保單亂象造成社會動盪不安，根據規定，保險業應設置隸屬董事會的風險管理委員會，公司董事肩負風控責任，但沒有看見各公司風控委員會事先把關，防疫保單風暴發生，保險公司董事及獨董應負責，金管會也應將相關紀錄作為擔任金融業董事人選的考量標準。

黃天牧表示，在事情處理告一段落後，金管會會討論防疫保單事件所呈現應檢討的地方，包含個別公司治理。

針對防疫保單亂象頻傳，國民黨立委曾銘宗提問，12家有銷售防疫保單的產險公司，誰對保戶最好。黃天牧說，事後金管會會針對業者公平待客情況進行分析。

民進黨立委吳秉叡說，防疫保單亂象多，是否會有保險公司坐等保戶提告，讓保戶為4萬元理賠金耗時耗力走法院。黃天牧強調，希望保險公司以建立長期信賴關係為出發點，只要合乎契約規定就應理賠，不要以可能會產生很多損失做一些沒必要的為難。

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吳秉叡再問，防疫保單理賠爭議，是否可能以團體評議處理。黃天牧說，以前沒有做過、但制度上有，金管會希望保險公司對保戶的理賠要求依規定處理，當然若真有必要，走到團體評議也是一種方式。

黃天牧表示，金管會希望不要讓數萬元的防疫保單理賠影響法院效能，且核保、理賠等爭議慢慢會形成共識，未來處理流程會更清楚，希望也盡量不用走到團體評議，前端能處理就盡量處理。（編輯：林興盟）1110523