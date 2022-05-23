防疫險掀產險財務風暴？黃天牧：不輕易動用安定基金

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本土疫情升溫，防疫保單理賠恐上看數百億元。金管會主委黃天牧（左）23日強調，不會輕易動用安定基金。右為保險局長施瓊華。中央社記者張新偉攝 111年5月23日

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（中央社記者謝方娪、實習記者趙鳳玲台北23日電）本土疫情升溫，防疫保單理賠恐上看數百億元。金管會主委黃天牧今天強調，不會輕易動用安定基金，業者自己怎麼賣防疫保單以致產生虧損，股東自己要去增資。

根據金管會目前內部估計，全業界防疫保單理賠恐超過新台幣410億元，立法院財委會多位立委聚焦防疫保單是否掀起產險業財務風暴。

民進黨立委江永昌質疑，去年清零政策下，已有臺產的前車之鑑，現在與病毒共存，確診率大幅提高，且早在今年2月就有國際再保險公司指出風險，其他保險公司卻還用清零政策設計模型。

金管會保險局長施瓊華表示，金管會先前並未收到再保險公司來函，再保險公司和保險公司洽談再保，是否接單不會告訴金管會；金管會年初是考量疫情變化，才調閱市面上37張備查制防疫保單、連發20道公文提醒保險公司注意風險。

江永昌指出，若防疫保單承保件數達800萬件，在確診率25%的情況下理賠恐上看千億元，當保險公司現金與約當現金不夠賠，就需變賣金融資產；他進一步詢問，面對可能的理賠風暴，是否可能動用安定基金。

黃天牧強調，金管會不會輕易動用安定基金，且若扣除壽險，產險安定基金僅50多億元，金額不高；「業者自己本身怎麼賣這個商品產生虧損，自己股東去增資」。

黃天牧指出，金管會先前已請業者注意現金流量，必要時評估辦理現金增資。

民進黨立委林楚茵關注，防疫保單是否會讓部分產險公司資本適足率面臨挑戰，甚至出現倒閉危機。

黃天牧表示，目前還不能說有倒閉危機，且增資壓力每一家不同。

他說，防疫保單的確讓產險業付出很大代價，但產險業仍有一定韌性，且據金管會了解，目前產險公司股東已有表達提董事會考量增資的想法。（編輯：楊蘭軒）1110523