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防疫險理賠2/84

金管會：隔離單依傳染病防治法48條開立 依約理賠

2022/5/23 15:13（5/23 16:22 更新）
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金管會23日表示，若民眾取得的隔離通知書是依傳染病防治法第48條開立，符合保險契約條款規定，防疫險就會依約理賠。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
金管會23日表示，若民眾取得的隔離通知書是依傳染病防治法第48條開立，符合保險契約條款規定，防疫險就會依約理賠。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者謝方娪台北23日電）防疫保單「陪同隔離」理賠爭議頻傳，金管會今天表示，若民眾取得的隔離通知書是依傳染病防治法第48條開立，符合保險契約條款規定，防疫險就會依約理賠。

防疫保單理賠爭議頻傳，孩童若接觸確診者遭居家隔離，家長為照顧未成年孩童也遭衛生單位開立隔離通知書，金管會先前定調，若未直接接觸確診者、不符合傳染病防治法第48條精神，不符合防疫保單理賠條件。

民進黨立委郭國文、鍾佳濱、民眾黨立委張其祿今天在立法院財委會臨時提案，依疾管署說明，隔離通知書僅有一種，全是經染疫風險評估後，依傳染病防治法第48條針對必要隔離者開立的行政處分；且保險契約僅明訂，收到依據傳染病防治法第48條開立隔離通知書的對象皆符合理賠條件。

立委認為，金管會認定陪同家長不理賠的依據，是利用不具法律效力的衛福部疾管署防疫政策問答集，駁回疾管署說明、傳染病防治法、保險契約和保險法第54條，顯然有檢討必要，金管會應提出相對應檢討報告，並說明認定陪同家長不符合理賠資格的法源依據。

金管會保險局長施瓊華表示，若隔離通知書依傳染病防治法第48條開立，符合保險契約條款規定，防疫險就會依約理賠。（編輯：張均懋）1110523

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