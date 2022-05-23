確診居家照護理賠 國泰金李長庚：從寬認定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北23日電）國泰金總經理李長庚表示，居家照護確實不符合住院的保單理賠要件，但是為了照顧保戶、減輕醫療系統負擔，國泰人壽的醫療慰問金跟國泰產險的理賠金，原則上都「從寬認定」。

國泰金今天舉行第1季線上法人說明會，法人關注國泰產防疫保單理賠情況、增資規劃，以及居家照護理賠的相關標準。

李長庚表示，很多人都很擔心疫情，從保單條款來說，沒有住院就不符合保單條款的理賠要件，台灣目前確診者99.7%都是輕症，醫療實務上也評估並不需要住院，從法理上、醫療實務上，多數輕症者確實不符合住院條件。

李長庚表示，台灣醫療量能有限，考慮居家照護比照一般住院給付的需求考量下，若保戶確診後，經醫師診斷開藥治療，國泰人壽的醫療慰問金、國泰產險的理賠金，原則上都「從寬認定」，希望減輕醫療系統負擔。

在國泰產險防疫保單部分，國泰產險資深副總經理許嘉元表示，去年開始銷售防疫保單至今，總銷售量130萬件，已經陸續滿期，目前有效保單張數85萬件，7月後會下降到60萬件以下，目前還有5萬件仍待核保中。

許嘉元表示，防疫保單去年的保費收入新台幣9.5億元，理賠1.1億元，今年到5月20日止，保費收入5.2億元，今年已理賠1.1萬件、理賠金額1.9億元，去年加上今年的理賠金額共3億元，平均每件理賠金額2萬元，隨著政策調整，預估後續可能確診申請件數漸增，隔離申請件數會減少。

許嘉元表示，國泰產險去年底資本適足率（RBC）為284.4%，疫情仍在變化中，比較難預估賠款，未來每個月會估賠款準備，並反映在營收公告上。扣掉政策性保險的特別準備金後，今年第1季底的特別準備金有63億元，也可以找機會跟金管會申請沖抵，仍需要評估。

至於外界關注國泰產是否需要增資，李長庚表示，疫情仍在發展中，沒有人知道會不會需要增資，最大希望還是希望台灣可以趕快度過疫情。不過根據金控法，金控本身有義務強化子公司的資本結構，國泰金會做好準備，如果國泰產有需求，金控會義不容辭、用最快速度支持子公司的資本需求。（編輯：趙蔚蘭）1110523