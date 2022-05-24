新壽法傳醫療險理賠從寬 估6月底有效契約剩萬件

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（中央社記者謝方娪台北24日電）輕症居家照護若有進行醫療行為，防疫險比照入住普通病房給付日額，是否依用藥類別再區分理賠標準由各業者自決。新壽今天表示，站在關懷保戶立場，基本上理賠會從寬認定。

新光金今天舉行第1季法說會，針對輕症居家照護視同住院等理賠政策對新壽影響程度，新壽副總經理林漢維表示，壽險和產險賣的防疫險仍有區隔，新壽法定傳染病住院醫療險保單數量不算多，估截至今年6月底有效契約件數應僅剩1萬出頭，後續會降至幾千件以內。

金管會先前協調產、壽險業者，防疫險針對「輕症居家照護有進行醫療行為者」比照給付住院日額，至於是否依用藥類別區分理賠標準，壽險公會近日決議由各業者自行判定。

林漢維指出，目前新壽仍以關懷保戶為優先，基本上各方面理賠會從寬認定；以5月而言，每天申請理賠件大約10件左右，每件理賠不到新台幣2萬元，對公司影響不大。

另外，因俄羅斯遭降評，新壽已在2月依Stage3程度認列預期信用損失31.6億元，占俄羅斯部位的10.75%，認列比率和主要同業相當。

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針對俄債預期信用損失是否有增提或回沖可能，新光金副總經理李超儒表示，俄羅斯原訂4月初應付債息最後順利以美元付息，對新壽先前評估預期信用損失的方法較有支撐，只要俄羅斯情況沒有大幅變動，新壽預計仍會維持目前評估方法，考量整體情勢上可能的變化，也不會隨意回沖部位。

李超儒說，扣除預期信用損失，新壽對俄羅斯曝險約280億元，會持續觀察後續情勢。（編輯：林淑媛）1110524