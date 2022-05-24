金管會：百萬件審核中防疫保單 業者6/30前消化完

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（中央社記者謝方娪台北24日電）防疫險仍有100萬件在途件待核保，金管會保險局長施瓊華表示，保險局已聯繫各家產險業者，希望業者加派人力儘速完成案件，各家業者均允諾6月30日前會努力消化完畢。

金管會主委黃天牧、金管會保險局長施瓊華今天出席金管會例行記者會，為防疫保單爭議再度親上火線。

黃天牧表示，4月民眾對防疫保單需求大增，在途防疫保單仍有100萬件左右，外界相當關心保險公司何時才能完成核保，對此，金管會4月已請保險公司加派人力處理核保問題，近日保險局也持續和各保險公司了解目前核保進度。

施瓊華指出，根據保險局和各產險公司初步協商結果，各產險公司都允諾6月30日前會努力將所有在途件消化完畢，換言之，6月底前民眾就可知道自己在產險公司投保的保單是否已經過核保人員簽署完畢、是否可以出單。

施瓊華強調，「這部分各公司都有給我們肯定的答案，至少在未來1個月多的時間，保險公司都會努力處理這件事」。

黃天牧指出，金管會不會等到6月底才了解業者核保情況，會每週請保險局詢問、持續掌握業者核保進度。（編輯：張均懋）1110524