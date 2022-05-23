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防疫險理賠 新安產：陪同隔離從寬認定

2022/5/23 20:00（5/23 20:31 更新）
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新安東京海上產險23日表示，防疫險對「陪同隔離」理賠申請將從寬認定。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
新安東京海上產險23日表示，防疫險對「陪同隔離」理賠申請將從寬認定。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者謝方娪台北23日電）新安東京海上產險今天表示，防疫險對「陪同隔離」理賠申請將從寬認定，即日起只要依據「傳染病防治法第48條」所開立的隔離單，即可申請法定傳染病隔離費用保險金。

若小孩接觸確診者遭隔離，家長陪同小孩隔離且家長有取得隔離通知書，防疫險是否理賠屢掀論戰。金管會保險局長施瓊華今天在立法院財委會後表示，若隔離通知書依傳染病防治法第48條開立，符合保險契約條款規定，防疫險就會依約理賠。

新安東京海上產險晚間指出，公司防疫險的法定傳染病隔離費用保險金原依保單契約條款認定，被保險人應符合傳染病防治法第48條條件、須為法定傳染病確診者的密切接觸者，但因被保險人認知不同，以致產生陪同隔離理賠爭議。

新安產險指出，針對此爭議主管機關已定調，為緩解醫療量能並支持防疫政策，新安東京海上產險決議，陪同隔離理賠申請會予以從寬認定。

新安產險表示，5月23日起只要依據傳染病防治法第48條所開立的隔離單即可申請法定傳染病隔離費用保險金，而原先對於陪同隔離已發出照會單或在途理賠案件，將從寬盡速審核後撥款賠付。

新安產險統計，近期疫情爆發以來，單日受理防疫隔離險理賠申請高達3、4000件，累計已受理約3萬件防疫隔離險理賠案件，其中已完成賠付約1.1萬件，另1.9萬件中，包含陪同隔離約2000件。

由於短期內湧入大量理賠申請，新安產險表示，公司已加派人力並改善作業流程，務求盡速完成賠付作業。

近期防疫保單「陪同隔離」爭議，主因孩童若接觸確診者遭居家隔離，家長為照顧未成年孩童也遭衛生單位開立隔離通知書，但家長未直接接觸確診者，產險公司認為不符合傳染病防治法第48條精神，不理賠家長隔離補償金，一度有上千民眾組自救會抗議。（編輯：趙蔚蘭）1110523

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