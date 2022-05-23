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防疫險理賠1/84

國泰產防疫保單5月日賠1100萬元 今年已賠1.9億元

2022/5/23 15:34（5/23 16:01 更新）
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國泰產險23日表示，防疫保單從今年到5月20日止，已賠付1.1萬件、理賠金額新台幣1.9億元。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
國泰產險23日表示，防疫保單從今年到5月20日止，已賠付1.1萬件、理賠金額新台幣1.9億元。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者蘇思云台北23日電）國泰產險今天表示，防疫保單從今年到5月20日止，已賠付1.1萬件、理賠金額新台幣1.9億元，上週平均每天理賠約1100萬元，預估理賠高峰可能在5月到7月。

國泰金今天舉行第1季線上法人說明會，法人關注國泰產險銷售防疫保單以及理賠情況。

國泰產險主管表示，防疫保單銷售較多的時間是在去年5月到7月，現在疫情持續發展，防疫險開賣以來到今年銷售有效保單約130萬件，但也陸續滿期，有效保單目前是85萬件。

國泰產險主管指出，今年到5月底為止，防疫保單的保費收入約5.2億元 ，今年到5月20日止，已賠付1.1萬件、理賠金額1.9億元，預估理賠件數還會增加，理賠高峰可能在5月到7月，上週平均每天理賠約1100萬元，目前人力負荷較大，但會妥善做好相關服務，希望不要影響醫療量能。

國泰產表示，後續每個月會根據出險、確診率的發展，提列適當賠款準備，反映在每月營收數據上。（編輯：趙蔚蘭）1110523

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