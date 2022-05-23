居家照護防疫險理賠 黃天牧：衛福部界定醫療行為

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（中央社記者謝方娪、實習記者趙鳳玲台北23日電）輕症居家照護在有醫療行為前提下，防疫保單比照一般住院給付日額，金管會主委黃天牧今天指出，醫療行為本來就由衛福部界定，金管會不會越俎代庖決定何謂醫療行為。

黃天牧、衛福部今天赴立法院財委會針對「防疫保單相關爭議及處理情形」進行專題報告。衛福部在專題報告中指出，輕症居家照護期間，保戶是否有接受醫療行為的定義，應依醫師法第28條認定，而不單以是否用藥的單一醫療行為作為判定依據，金管會應與衛福部事前協商。

黃天牧會前接受媒體聯訪時表示，早上金管會已和衛福部說明，醫療行為本來就是由衛福部界定，金管會不會越俎代庖決定什麼是醫療行為。

黃天牧說，依照防疫保單契約，居家照護理論上不理賠住院日額，但隨防疫政策改為輕重症分流、輕症或無症狀者居家照護，若保險公司堅持居家照護不符合保單條款不理賠日額，可能造成保戶堅持要住院，違背政府減輕醫療量能負擔的美意，因此金管會先前和保險業公會討論，若確診者在家裡有接受醫療行為，放寬理賠住院日額。

黃天牧指出，在近日保險業公會討論過程中，一度有討論哪幾種用藥才算是醫療行為，金管會看到媒體披露消息，有去和公會了解公會的立場，並非金管會拍板定案用藥才算醫療行為，金管會並沒有這樣的想法。

針對金管會是否擔心防疫保單道德風險，黃天牧表示，「很多事情都會有道德風險，還是以配合防疫政策為第一優先」。

另隨「快篩陽性視同確診」即將全面上路，牽動600萬張有效防疫保單理賠，黃天牧表示，要看衛福部最後防疫政策的調整，保險業公會將再去判斷、決定理賠相關注意事項。（編輯：楊凱翔）1110523