4月本土疫情升溫 富邦產防疫險理賠暴增5.3億

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富邦產險防疫保單4月至5月上旬合計已理賠新台幣5.3億元。（圖取自facebook.com/FUBON）

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（中央社記者謝方娪台北20日電）本土疫情升溫，承保防疫保單的產險財務狀況備受市場關注，富邦金今天在法說會上揭露，富邦產險防疫保單4月至5月上旬合計已理賠新台幣5.3億元、理賠件數2.1萬件。

富邦金投資人關係部資深協理王家慧在首季法人說明會上揭露，自去年5月1日至今年4月30日，富邦產險共承保231萬件防疫保單，挹注簽單保費42.8億元；5月至目前為止，已核保15萬件。

自2021年至今年4月30日，富邦產險防疫保單已理賠7.1億元，賠付件數1.8萬件，直接損失率落在15%左右。

不過，本土疫情在4月起顯著升溫，單看今年4月，富邦產險防疫保單理賠1.4億元、理賠件數0.4萬件；5月上旬理賠金暴增至3.9億元、理賠件數1.7萬件。等於近2個月理賠金已達5.3億元。

針對防疫險未來理賠預估，王家慧表示，將持續觀察3大因素，包含整體疫情發展趨勢、政府防疫隔離政策、防疫險理賠認定基礎釐清等。整體而言，5月賠款準備金可能增加。

富邦金正持續評估申請收回特別準備金，截至今年3月底，富邦產險提存特別準備金餘額為155億元；王家慧表示，未來將依公會討論決議可收回範圍並依主管機關規範辦理，在取得主管機關同意下，將可能可以部分準備金沖抵降低對損益影響，此外，也有部分防疫保單有再保險安排。（編輯：潘羿菁）1110520