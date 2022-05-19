更多編輯台推薦新聞：
金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后
娛樂

金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
紐時：土耳其透露欲以3條件換取芬蘭瑞典入北約
首頁 / 產經
防疫險理賠
新聞專題
防疫險理賠

北市消保官收30件防疫保單申訴 富邦產險最多

2022/5/19 12:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市主任消保官楊麗萍今天指出，已接獲申訴防疫保單共30件，其中富邦產險有16件最多；申訴案較多爭議是續保，提供2方式供消費者自保。

楊麗萍今天接受媒體電話訪問時指出，從4月1日至5月18日，民眾申訴防疫保單共30件，其中申訴富邦產險有16件最多，其餘為不同產險公司。

她表示，申訴防疫保單30件占最多是續保爭議有18件、業者拒保或未獲核保明確結果7件，其餘申訴案有理賠爭議等。

楊麗萍說，民眾可透過2種方式自保，包含依消費者保護法向北市府申訴或跟金融消費評議中心申請評議，若採消保法申訴，北市府後續將視個案進行協商、調解。

國民黨籍台北市議員王鴻薇、應曉薇發布資料指出，北市府是富邦金控股東，應要求3名官派董事替保戶及富邦保險從業人員發聲，且連專責投訴窗口也沒有，北市府應要求富邦產險付起責任，不要任意退保或拒絕理賠。

北市財政局副局長胡曉嵐回應，市府持有富邦金控股份，且依股權指派3名董事，至於相關狀況已持續向富邦金控了解後，將做適當處理。

富邦產17日公告，對於「公司已完成承保簽發保單者」和「已寄發續保通知書給保戶並已收取保戶保費者」，保險契約即為成立，會依保險契約執行保障與賠付。

防疫險之亂延燒，富邦產險拒絕承保防疫險重複投保件，由於重複投保認定範圍包含疫苗險等，引起民眾上網狂刷負評。（編輯：李亨山）1110519

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀