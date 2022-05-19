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保障保戶權益 國民黨團要求保險業者須依約理賠

2022/5/19 17:25
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（中央社記者王承中台北19日電）本土疫情嚴峻衍生防疫保單亂象，國民黨團總召曾銘宗今天表示，保險公司必須依約理賠，不可打折，保障保戶權益；金管會必須儘速建立理賠快速處理機制，若仍有大量或相關爭議事件，請金管會專案協調處理。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、副書記長謝衣鳯、國民黨立委賴士葆等人今天在立法院召開「防疫保單爭議，一再延燒」記者會。

曾銘宗表示，這次防疫保單銷售情況，顯然保險公司沒有做好風險控管，而看到防疫保單大賣，可能衍生經營危機，金管會也沒有即時踩剎車；且各部會整合失靈，防疫政策一變再變，導致保單出現是否要理賠的爭議，也未見行政院出面處理。

曾銘宗指出，面對持續不斷的防疫保單之亂，國民黨團提出3項要求，分別是依照保險契約，依約理賠，不可打折，必須保障保戶權益；其次是建立理賠快速處理機制，要求金管會必須盡速處理；最後是若仍有大量或相關爭議事件，請金管會專案協調處理。

賴士葆表示，目前有效防疫保單約760萬件，今年已理賠總額數4萬9900件，已理賠金額約18億、理賠比例0.66%，平均每張理賠3.6萬元，根本沒有保險公司口中的可怕。

賴士葆指出，就算把0.66%放大10倍，理賠金額增為181億元，保險公司總淨值800億元左右，另有「保險安定基金」320億元；現在保險公司用各種理由不賠，完全吃定保戶、吃定政府、吃定金管會不敢讓規模龐大的保險公司倒。

與會的金管會保險局副局長林志憲指出，保險商品的審查有分核准和備查，因為一開始防疫險屬於新型態商品，所以金管會以核准制來審查，但後續為簡化程序以保障人民需求，則將後續的防疫險商品改為備查，但不會因為改備查，就沒有管理機制，金管會有備查抽查機制。

林志憲表示，由於金管會認為風險已改變，並在今年2月就要求保險公司要注意到風險變化，所以各保險公司也陸續進行檢討，包括有業者將保額調降、甚至下架，消費者權益保障亦是金管會責無旁貸要做的。（編輯：翟思嘉）1110519

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