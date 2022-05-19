更多編輯台推薦新聞：
金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后
娛樂

金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土9萬331例、增59死、中重症191例
首頁 / 政治
防疫險理賠
新聞專題
防疫險理賠2/66

防疫險亂象 民眾黨要保險局長施瓊華知所進退

2022/5/19 14:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北19日電）本土疫情嚴峻衍生防疫保單亂象，朝野立委更連日要求金融監督管理委員會解決。台灣民眾黨立委蔡壁如在記者會中點名金管會保險局長施瓊華應出來協商，並認為施瓊華應自請處分、知所進退。

民眾黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿及立委蔡壁如今天舉行「防疫險之亂，政府應負監督管理責任」記者會。

張其祿表示，防疫險亂象起因於有保險業者預期理賠金額龐大，進而產生退保、刁難民眾，甚至揚言拒賠，引發一連串的防疫保單亂象。

張其祿指出，既然政府及保險公會皆正面回覆不會縱容保險業者破壞保險業誠信、力挺保戶權益，政府就應負監督管理責任，確實要求保險業者善盡保險合約責任及理賠義務。

邱臣遠指出，政府防疫政策快速改變，常常一聲令下不給民間反應時間，是近期保單亂象主因，要求指揮中心不應逃避責任。

蔡壁如痛批，金管會對這次亂象責無旁貸，不可能事先不知道防疫保單設計不合理，並直接點名施瓊華應主動出面協商，而不是裝死擺爛，「你要不要出來講講話？還是你要繼續裝死？」

媒體詢問是否認為施瓊華應自請處分。

蔡壁如表示，施瓊華的責任最大，亂成這樣都沒共識，「當然應該要自請處分，應自己知所進退」。（編輯：蘇志宗）1110519

延伸閱讀
防疫保單下架潮 和泰產、兆豐產虛實通路全面喊停輕症居家照護 防疫險理賠原則3方向研議輕症在宅照護治療 金管會協調防疫險理賠從寬認定
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀