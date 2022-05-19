防疫險亂象 民眾黨要保險局長施瓊華知所進退

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（中央社記者郭建伸台北19日電）本土疫情嚴峻衍生防疫保單亂象，朝野立委更連日要求金融監督管理委員會解決。台灣民眾黨立委蔡壁如在記者會中點名金管會保險局長施瓊華應出來協商，並認為施瓊華應自請處分、知所進退。

民眾黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿及立委蔡壁如今天舉行「防疫險之亂，政府應負監督管理責任」記者會。

張其祿表示，防疫險亂象起因於有保險業者預期理賠金額龐大，進而產生退保、刁難民眾，甚至揚言拒賠，引發一連串的防疫保單亂象。

張其祿指出，既然政府及保險公會皆正面回覆不會縱容保險業者破壞保險業誠信、力挺保戶權益，政府就應負監督管理責任，確實要求保險業者善盡保險合約責任及理賠義務。

邱臣遠指出，政府防疫政策快速改變，常常一聲令下不給民間反應時間，是近期保單亂象主因，要求指揮中心不應逃避責任。

蔡壁如痛批，金管會對這次亂象責無旁貸，不可能事先不知道防疫保單設計不合理，並直接點名施瓊華應主動出面協商，而不是裝死擺爛，「你要不要出來講講話？還是你要繼續裝死？」

媒體詢問是否認為施瓊華應自請處分。

蔡壁如表示，施瓊華的責任最大，亂成這樣都沒共識，「當然應該要自請處分，應自己知所進退」。（編輯：蘇志宗）1110519