富邦產防疫險爭議 北市府：與保戶站在一起

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）富邦產險因拒絕承保防疫險重複投保件引爭議，富邦金大股東台北市政府表態，副市長黃珊珊今天表示，簽約就要履約，市府會與保戶站在一起，投訴給消保官的案件將專案處理。

黃珊珊12日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，今天正式解除隔離，展開為期7天的自主健康管理，並在下午陪同台北市長柯文哲前往中正紀念堂視察車來速篩檢站。

針對富邦產險拒絕承保防疫險重複投保件爭議，黃珊珊接受媒體聯訪表示，富邦產險為富邦金控的子公司，而台北市政府持有富邦金控13.07%普通股股權，派任3席董事，因此這幾天已請董事們去調閱、查看相關資料，研究市府作為股東應如何表達立場。

黃珊珊強調，台北市政府會跟保戶站在一起，簽訂合約就一定要履約，這點無庸置疑，若有投訴給消保官的相關案件，全部都會專案處理，並與中央、金管會合作，保障保戶權益。

台北市主任消保官楊麗萍今天指出，從4月1日至5月18日，已接獲16件民眾針對富邦產險提出的防疫保單申訴。

另一方面，媒體詢問，黃珊珊解隔後的身體健康狀況。黃珊珊說，昨天還有點過敏，今天已經好多了，因此按照中央規定解隔，並戴上兩層口罩，希望不會有任何狀況，特別感謝市府團隊及榮總在她隔離期間設好中正紀念堂車來速篩檢站。

至於今天來視察是否有違反自主健康管理期間禁止前往人潮壅擠處的規定，黃珊珊說，這個地方應該不算人多。

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此外，有家長對於幼兒園23日起為比照中、小學停課一週表達疑慮，黃珊珊指出，幼兒園不像中、小學有固定課程，性質為托嬰、托育，目的是解決雙薪家庭的照顧問題，若全面停課會影響許多家庭的工作狀況，因此由家長決定要不要幫小孩請假，若請假會請幼兒園退費。

柯文哲補充，停課這件事情有先跟新北市政府討論，因為新北市不像台北市同質性高，新北市多樣性太大，像三重區跟坪林區要一體適用就會有困難，討論後認為雙方各自處理才是最好的安排。（編輯：李亨山）1110519