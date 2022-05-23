指揮中心：輝瑞兒童疫苗與青少年第三劑25日起施打

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指揮中心23日在行政院擴大防疫會議中指出，5到11歲輝瑞兒童疫苗以及12到17歲青少年第三劑疫苗預計25日後陸續施打。圖為日前台北市永吉國中學生接受疫苗施打。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北23日電）指揮中心今天在行政院擴大防疫會議中指出，5到11歲輝瑞兒童疫苗接種以及12到17歲青少年第三劑疫苗接種作業，16日已函送教育部及地方政府衛生局進行意願調查，預計5月25日後陸續施打。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，行政院長蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情、國內疫苗施打情形、家用快篩試劑整備及實名制辦理情形等議題進行討論。

指揮中心在會中報告時指出，各國疫情持平，可能是檢測量縮減，有低估病例數的可能性，因此國際傳播風險仍大；國內疫情目前值廣泛社區流行期，最近一週新增逾55萬例，無症狀及輕症比例為99.77%，上升幅度平緩，是否已過疫情高峰，仍有待觀察。

指揮中心說，6到11歲兒童莫德納疫苗接種作業，截至21日已接種約23.07萬人次，5到11歲Pfizer-BNT疫苗接種以及12到17歲青少年第三劑疫苗接種作業，已在16日函送教育部及地方政府衛生局進行意願調查中，預計5月25日後陸續施打。

指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為86.85%，第二劑為81.34%，第三劑為64.21%，其中75歲以上長者第一劑為79.3%，第二劑為73.5%，第三劑為62.1%，65到74歲長者第一劑為89%，第二劑為85.3%，第三劑為76.2%。（編輯：楊凱翔）1110523