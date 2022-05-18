兒童打疫苗疾病嚴重度降9成 黃立民籲先打先好

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（中央社記者張茗喧台北18日電）台大感染科醫師黃立民今天表示，目前兒童染疫比例約占2成，北北基桃兒童病床幾乎全滿，兒童接種疫苗可降低9成疾病嚴重度表現，強調「先打先好」，呼籲父母儘速帶孩子接種。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，台大兒童醫院院長、感染科醫師黃立民今天上午召開記者會表示，這一波本土疫情當中，染疫兒童約占2成，以校園感染居多，目前台北市、新北市、基隆市、桃園市的兒童病床幾乎全部滿床。

黃立民說，兒童染疫後可能出現2種比較嚴重的症狀，一是「上呼吸道感染」，由於上呼吸道嚴重發炎、腫起來，導致孩子呼吸困難；第2種是腦炎，目前港台都出現過染疫兒童併發腦炎的個案。

他指出，綜觀國際間資料，許多兒童染疫2週到6週後，有可能出現嚴重的多系統炎症綜合症 （MIS-C），由於可能影響到心臟，也是兒童重症、死亡主因之一。

根據兒童疫苗臨床試驗，接種疫苗後的孩子不但住院率較低，也沒有出現多系統發炎症狀，黃立民表示，顯見疫苗真能有效預防這類重症症狀出現。

黃立民表示，目前國際間共有2款兒童疫苗可使用，其中以輝瑞兒童疫苗資料最完整，不僅臨床試驗證實保護效果達9成，美國FDA也已核准5歲至11歲兒童接種；在副作用方面也算輕微，大多只會出現疼痛、疲勞、頭痛、接種部位紅腫，少數心肌炎個案都非常輕微且恢復速度快，發生率也比青少年低。

黃立民說，另一款是莫德納的半劑量疫苗，目前已通過歐盟核准用於6歲至11歲兒童，臨床試驗資料也已交給美國FDA審查當中。

黃立民認為，科學證據顯示，無論接種哪一款疫苗，疾病嚴重度表現都降低9成，有效降低孩子染疫重症風險，呼籲「先打先好」，讓孩子及早獲得保護力，若等不及輝瑞兒童疫苗，不妨先打莫德納，等第2劑再打輝瑞也不遲。

很多家長擔心mRNA疫苗可能對孩子基因造成影響，黃立民坦言，由於mRNA疫苗僅使用2年，對於這顧慮，他還沒辦法給出標準答案，但至今沒有新證據證實有這樣的風險，且先進國家也維持讓兒童接種疫苗的建議，他認為可先打1劑度過疫情嚴峻時期，未來以蛋白疫苗作為每年例行接種的疫苗，安全性更高。（編輯：張芷瑄）1110518