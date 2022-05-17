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BNT兒童疫苗 澎湖縣最快25日開打

2022/5/17 16:33（5/17 17:51 更新）
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台灣首批自購輝瑞兒童疫苗抵台，澎湖縣長賴峰偉（前左）指示衛生局、教育處先行發放同意書調查接種意願，最快在25日可為5至11歲兒童、12至17歲青少年到校或衛生所施打輝瑞兒童疫苗。（澎湖縣政府提供）中央社 111年5月17日
台灣首批自購輝瑞兒童疫苗抵台，澎湖縣長賴峰偉（前左）指示衛生局、教育處先行發放同意書調查接種意願，最快在25日可為5至11歲兒童、12至17歲青少年到校或衛生所施打輝瑞兒童疫苗。（澎湖縣政府提供）中央社 111年5月17日
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（中央社澎湖縣17日電）首批77萬餘劑輝瑞BNT兒童疫苗抵台，澎湖縣長賴峰偉指示衛生局、教育處先行發放同意書調查接種意願，最快在25日可為5至11歲兒童、12至17歲青少年到校或衛生所施打BNT疫苗。

澎湖縣政府今天發布新聞稿表示，台灣首批自購BNT兒童疫苗，16日清晨抵台，經過7天檢驗封緘作業，並待食藥署檢驗通過和配送後，縣府預計25日起為5至11歲兒童接種。

澎湖縣政府表示，澎湖5至11歲兒童符合接種BNT兒童疫苗資格者，約4235人，扣除先前施打莫德納疫苗約1044人，其餘約3191人可選擇施打BNT兒童疫苗。

澎湖縣政府表示，為爭取時效，縣府將預先進行家長意願調查，待各校向家長收回接種同意書後，規劃集體到校施打或預約至衛生所接種等2種方式。

澎湖縣政府說明，12至17歲青少年已完成基礎劑且無發生嚴重不良反應，須與最後一劑基礎劑接種後間隔至少5個月(150天)後，才能接種追加劑，因此澎湖12至17歲青少年已完成2劑BNT疫苗施打且間隔5個月以上，也將一併安排25日起施打。（編輯：謝雅竹）1110517

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