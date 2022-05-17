北市再釋1.5萬劑BNT疫苗 5/18上午9時開放預約

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台北市疫苗預約系統17日重啟，但BNT疫苗迅速額滿，市府再釋出1.5萬劑量能，18日上午9時開放預約。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）台北市疫苗預約系統今天重啟，提供莫德納、BNT及高端疫苗，不過1萬多劑的BNT量能迅速額滿，市府再釋出1.5萬劑量能，明天上午9時開放預約。

台北市第12期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約系統今天上午9時開放預約，共提供7萬6252劑量能，包含6萬2751劑莫德納、2890劑高端疫苗，及3月底開始缺貨的1萬611劑BNT疫苗。

台北市副市長蔡炳坤透過媒體群組說明，BNT疫苗在系統開放2個多小時後就額滿，顯見很多人等待已久，將進一步討論是否加量。

台北市衛生局隨後發布新聞稿指出，因應民眾需求，加開1.5萬劑BNT疫苗量能，供民眾選擇在台北車站、捷運松山站2處中型接種站或台大、長庚、三總、北榮、聯合醫院等16家醫院施打，明天上午9時開放預約，預約至下午5時截止。

根據預約系統網站，BNT疫苗提供12歲以上民眾預約第1、2劑，或18歲以上預約第3劑、65歲以上預約第4劑。12歲到17歲的第3劑BNT接種，將另行規劃安排。

此外，衛生局表示，莫德納及高端疫苗尚有名額，歡迎符合資格民眾踴躍預約，且65歲以上長者無論接種第幾劑，台北市民將可獲得價值新台幣1000元的禮券，非設籍北市者則有500元禮券。（編輯：李錫璋）1110517