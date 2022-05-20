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疫苗施打5/46

長者疫苗保護力恐已遞減 陳時中籲打第3劑

2022/5/20 15:46（5/20 15:56 更新）
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指揮中心指揮官陳時中20日說，長者的疫苗是最先施打的，現在效力可能遞減的差不多了，希望長者趕快打第3劑或第4劑。圖為民眾到台北市立聯合醫院忠孝院區施打疫苗。（中央社檔案照片）
指揮中心指揮官陳時中20日說，長者的疫苗是最先施打的，現在效力可能遞減的差不多了，希望長者趕快打第3劑或第4劑。圖為民眾到台北市立聯合醫院忠孝院區施打疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵、張茗喧台北20日電）指揮中心指揮官陳時中今天說，長者的疫苗是最先施打的，到現在效力可能遞減的差不多了，希望長者要趕快打第3劑或第4劑，且現在還有新台幣500元的衛教獎勵，呼籲民眾多多利用。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天在指揮中心記者會中表示，目前總共累積本土案例超過100萬例後，中重症個案數跟比例仍以70歲以上年齡層族群為主。

為了鼓勵長者施打疫苗，指揮官陳時中表示，5月31日前施打疫苗的500元衛教獎勵都還有，呼籲還沒有接種疫苗的民眾可以多利用施打。

陳時中指出，疫苗隨著時間越長，保護力越低，所以才會有施打追加劑的狀況，由於施打第1劑疫苗是從長者開始先打，第2劑疫苗也是從這批長者優先施打，現在時間久了，疫苗效力遞減，因此呼籲高齡者趕快來打第3劑跟第4劑。

陳時中說，人的生理反應越高齡者免疫反應就弱一點，年輕者的反應就比較高一點，因此高齡者反應弱，效果就會不彰，因此可以打疫苗者的就趕快來打，對自己一定會是好事。（編輯：黃世雅）1110520

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