單日確診又達10萬 美衛生高層警告疫情回溫

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國的陣亡將士紀念日將屆，但全美COVID-19疫情又現回溫，單日新增確診又達10萬例。衛生官員與專家憂心若國會不予重視並撥款防疫，難保不會再現單日百萬確診。

「華盛頓郵報」報導，伴隨陣亡將士紀念日（Memorial Day,5月最後一個週一）的是集會與旅行增加，但衛生官員表示目前單日新增確診10萬例幾可肯定有低報，因為目前廣泛使用的居家篩檢，通常結果都不會彙報給衛生單位。

雖然官員們強調目前疫情遠不比去年底到今年初Omicron肆虐時嚴重，但仍警告若國會不盡速撥款數十億美元防疫援助供添購新的抗病毒藥物、疫苗和篩檢工具，未來幾個月就沒有因應疫情復燃的彈藥。

疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle P. Walensky）表示，全美COVID-19疫情的7天平均單日確診回復到近10萬例，較前一週上升26%，更是一個月前的3倍，染疫住院率也增加19%，每天約有3000人因染疫住院。

聯邦官員與專家先前表示，他們預期美國南部會有一波夏季疫情升溫，因為屆時高溫會讓更多人留在室內，有利病毒傳播，而過去兩個夏天美國南部也都出現過疫情升溫；有些專家甚至警告今夏的疫情會比去年夏天更嚴重，因為5月的確診數已高於去年同期。



▼美國今年以來新增確診數趨勢



官員與專家們還警告，今年入秋乃至冬天，疫情仍有可能屆時因Omicron的亞種流行，再次出現單日百萬例確診的景象，Omicron的亞種已顯示有躲過體內免疫的能力，若到時沒備妥更多疫苗、抗病毒藥物、篩檢套件與品質較佳的口罩，病死人數仍會很可觀。

美國沒有政府統一的疫情相關數字，使得COVID-19疫情確診、染疫病故的人數會因機構不同出現落差。國家廣播公司新聞網（NBC News）5月4日宣布全美COVID-19病故人數破百萬，路透社的統計是5月12日；自家擁有一套詳盡統計資料庫的紐約時報則宣布美國染疫病故今天破100萬大關。

紐時指出，自2020年春天開始的美國COVID-19疫情，起初預測的病故人數約10萬到24萬之間，當時沒人料到會達百萬之譜。美國感染率高於很多其他先進國家，主因為社會不均、政治分歧、公衛系統不時遭壓垮乃至屢屢出現政策應對不協調，以致病毒肆虐。

自2020年初COVID-19在美現蹤以來，美國26個月內已經歷5波疫情爆發，即便當前，全美平均每天仍有300多人染疫病故。儘管疫苗早已普及，但全美仍有約34%的人未接種、70%的人沒打追加針。

公衛專家表示，美國政府在幫助公眾了解疫苗安全及有效性方面，以及打擊一些右翼媒體和政客錯誤資訊和陰謀論方面都做得不夠。

約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）主任古柏（Lisa Cooper）說：「在像我們如此一個資源豐富的國家，看到這種死亡率真的很令人警醒，尤其我們的資源與療法這麼多，卻幾無從中受益。」

白宮首席防疫顧問佛奇（Anthony S. Fauci）說：「COVID-19的應對現已到一個新轉折，即一些再確切不過的科學真理、顯而易見的數據，都不被人們接受。當這點有礙對致命疫情的適當因應時，就顯得更加可悲。」

紐約州衛生廳專員巴塞特（Mary T. Bassett）說：「我們美國坐擁全世界最好的醫生，又能在極短時間內做出疫苗，染疫病故卻是全球最多。這實在值得全部人好好反思，究竟我們想要一個什麼樣的社會。」（譯者：陳亦偉）1110520