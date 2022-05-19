韓國開國門救觀光 6月起重啟發放短期簽證

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（中央社台北19日電）韓國法務部今天宣布，6月1日起將重新對一般國家（Level 1）公民發放短期訪問簽證（C-3）及電子簽證，希望藉此吸引外籍旅客，刺激內需及相關產業復甦。

韓聯社報導，韓國因疫情停止對外籍觀光客發放短期訪問簽證及電子簽證至今逾2年，疫情期間僅向以外交、公務、協定、派駐、投資、貿易、經營及人道主義事由申請的外籍人士發給短期簽證，電子簽證則只發給優秀人才及團體遊客。

韓國法務部今天宣布將放寬短期簽證發放規範，一般國家公民皆可以商務活動、旅遊、療養、探親、會議等目的申請短期訪問簽證，最多可停留90天。

被列為注意國家（Level 2）的公民則只能以必要目的申請簽證。但目前沒有國家被指定為注意國家。

在2020年4月5日暫停發放短期簽證之前發放且未過期的短期多次往返簽證，韓國政府決定使其重新生效，持有者不必另行申請。

韓國法務部相關人士表示，希望藉此吸引更多海外優秀人才、創造國內工作機會，之後也會密切關注境外感染案例移入狀況，視情況調整措施。（編輯：馮昭）1110519