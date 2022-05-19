更多編輯台推薦新聞：
金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后
娛樂

金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土9萬331例、增59死、中重症191例
首頁 / 國際

韓國開國門救觀光 6月起重啟發放短期簽證

2022/5/19 14:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）韓國法務部今天宣布，6月1日起將重新對一般國家（Level 1）公民發放短期訪問簽證（C-3）及電子簽證，希望藉此吸引外籍旅客，刺激內需及相關產業復甦。

韓聯社報導，韓國因疫情停止對外籍觀光客發放短期訪問簽證及電子簽證至今逾2年，疫情期間僅向以外交、公務、協定、派駐、投資、貿易、經營及人道主義事由申請的外籍人士發給短期簽證，電子簽證則只發給優秀人才及團體遊客。

韓國法務部今天宣布將放寬短期簽證發放規範，一般國家公民皆可以商務活動、旅遊、療養、探親、會議等目的申請短期訪問簽證，最多可停留90天。

被列為注意國家（Level 2）的公民則只能以必要目的申請簽證。但目前沒有國家被指定為注意國家。

在2020年4月5日暫停發放短期簽證之前發放且未過期的短期多次往返簽證，韓國政府決定使其重新生效，持有者不必另行申請。

韓國法務部相關人士表示，希望藉此吸引更多海外優秀人才、創造國內工作機會，之後也會密切關注境外感染案例移入狀況，視情況調整措施。（編輯：馮昭）1110519

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族