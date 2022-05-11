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日本最快5月內試辦小型外國觀光團 6月鬆綁邊境

2022/5/11 14:17（5/11 15:26 更新）
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日本政府最快可能在6月開放部分外國觀光客以團體旅遊方式入境。圖為關西機場國際線抵達大廳。（共同社）
日本政府最快可能在6月開放部分外國觀光客以團體旅遊方式入境。圖為關西機場國際線抵達大廳。（共同社）
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（中央社東京11日綜合外電報導）日本政府最快可能在6月開放部分外國觀光客以團體旅遊方式入境，目前研議最快本月內先試辦小規模外國客旅行團，未來逐步開放觀光客，6月起也將陸續鬆綁邊境管制措施。

日本目前不開放外國觀光客入境，僅開放外國人因商務、就業及留學等目的入境，且在日本境內須有「負責人」（類似擔保人）。

綜合日本共同社、產經新聞報導，日本政府研議最快5月內以外國觀光客為對象，試辦小型赴日旅行團，以確認COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施的有效性，規劃將在觀察國內外疫情狀況下，階段性開放外國觀光客。

試辦的小型旅行團對象為人數少的外籍團客，基於事前決定的觀光日程，參訪數個景點，以確認是否能掌握移動狀況和行動，以及若有旅客確診將如何因應等。目前也正研議參加旅行團的條件是須完成接種3劑疫苗。

另外，日本政府規劃鬆綁邊境管制，將視近期疫情與機場檢疫狀況，研議6月將入境人數上限由每天1萬人提高到2萬人。

日本政府為因應變異病毒株Omicron，於去年11月30日禁止所有外國人入境，今年3月起階段性鬆綁，4月10日起每天入境人數上限放寬到1萬人。（譯者：顧荃/編輯：曾依璇）1110511

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