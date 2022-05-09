日本黃金週結束 東京等地COVID-19病例續增

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（中央社東京9日綜合外電報導）今天是日本黃金週假期結束後的第一個上班日，包括東京在內部分地區新增病例持續增加，專家認為，這次黃金週長假期間大量人潮移動，可以預想接下來的新增確診數將相對成長。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至晚間6時止，日本全境今天新增2萬8510例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，及33例死亡病例。

日本全境包括機場檢疫等及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數814萬77例，包括2萬9864例死亡病例。

東京都今天新增3011例確診病例，較上週一增加約600例，已連續3天高於上週同日；到今天為止7天平均單日新增3269.7例，是前一週平均的79.1%。

熟悉傳染病對策的日本國際醫療福祉大學主任教授松本哲哉說，黃金週長假上路前後開始，人潮移動就慢慢增加，這很可能反映在新增確診病例上。

松本說，東京現在的疫情正好在上升途中，本週新增確診病例數很可能出現相應增加，「考量到這次連假完全沒有採取特殊行動限制，人們大量移動、在用餐及交談時不戴口罩等情況，無疑有助感染易於擴散」。

大阪府今天新增1487例確診病例，較上週一增加500多例，至今累計病例數91萬4893例。

福岡縣今天新增1919例確診病例，連續3天高於上週同日，至今累計病例數38萬5831例，包括1229例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1071例確診病例，創週一新高紀錄，較上週一的770例增加301例，至今累計病例數17萬4493例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增157.95人染疫，沖繩縣以高出平均數倍之多的733.41人，連續45天高居日本各地之冠；第2名是北海道的274.79人、第3名是鹿兒島縣的256.44人。

北海道放送（HBC）報導，北海道今天新增2556例確診病例，較上週一的1805例增加751例，連續兩天高於上週同日，也是連續3天單日新增逾2000例。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110509