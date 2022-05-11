紐西蘭7/31午夜全面開放國界 比原定計畫早兩個月

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（中央社威靈頓11日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天宣布，紐西蘭將自當地時間7月31日晚間11時59分起全面恢復開放國界，屆時港口同步開放，歡迎遊輪重返當地港口。

路透社報導，紐西蘭於7月底開放國界，比政府先前提出的時間表早了兩個月，這意味著需要申請簽證的旅客將可造訪紐西蘭。

來自美、英等不需簽證即可造訪紐西蘭的國家，且已接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的旅客，已可於本月1日起入境。

阿爾登在奧克蘭（Auckland）一場活動上說，重開邊界將有助於緩解急迫的技工短缺以及帶動觀光產業；她也宣布一系列移民措施變更，例如提供居留途徑給那些全球迫切需求的高技術勞工。

她說：「我們以自己證實可行的計畫為基礎，來確保紐西蘭的經濟未來。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110511