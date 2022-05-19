泰國疫情趨緩 擬6月中宣布COVID為地方性流行病

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泰國原先計畫7月宣布COVID-19為地方性流行病，近日泰國疫情持續趨緩，公共衛生部預期宣布的時程可能提早到6月中。圖為泰國民眾到寺廟祈福。（中央社檔案照片）

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（中央社記者呂欣憓曼谷19日專電）泰國原先計畫7月宣布COVID-19為地方性流行病，近日泰國疫情持續趨緩，公共衛生部預期宣布的時程可能提早到6月中，未來將把重點放在中重症病人及COVID後遺症的治療。

泰國公共衛生部今年初設下目標，要在7月宣佈2019冠狀病毒疾病（COVID-19）從大流行病（Pandemic）轉為地方性流行病（Endemic）。

泰國近2週以來每天確診和死亡人數持續下降，相較於4月每天新增均逾萬例，近2週確診數已降到萬例以下，今天宣佈新增6305個確診案例以及42人死亡，累計確診案例達到439萬4915人以及2萬9637個人死亡。

民族報（The Nation）報導，公共衛生部次長奇帝普（Kiattiphum Wongrajit）昨天指出，泰國近日的確診數持續下降，多數病人是輕症或無症狀，且症狀嚴重性比流感還低。

奇帝普將此歸功於疫苗的高施打率，因此泰國宣佈COVID-19為地方性流行病的時程應該可以比原先設定的7月再提早半個月達成。

截至今天為止，泰國近7000萬人口中，80%的人口接種過至少1劑疫苗，74%的人口完整接種2劑疫苗，38%的人口接種過加強針。

奇帝普指出，為此公衛部醫療服務署會修正治療病人的方式，將重點放在治療中重症病人，中重症病人可以住院治療，輕症或無症狀病人則到門診看病後回家休養。

此外，醫療服務署還將重點放在治療有COVID-19後遺症（Long COVID）的病人。泰國調查，約有15到30%的病人會出現COVID-19後遺症，醫療機構將根據病人的病史，在病人痊癒後每週或每個月追蹤病人狀況，並確定病人有得到正確的治療方式。（編輯：韋樞）1110519