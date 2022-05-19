日本擬鬆綁邊境檢疫 美英等百國人士可望免篩檢隔離

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包括美國在內約百國人士，未來入境日本可望免篩檢與隔離。圖為2月成田機場第2航站國際航班到達大廳。（共同社）

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本政府正就鬆綁現行邊境檢疫進行協調，目前方案傳出有意以入境時病毒篩檢陽性率高低，將所有國家或地區分為3種，包括美國在內約百國人士，未來入境日本可望免篩檢與隔離。

日本富士新聞網報導，由於日本政府最快將於6月1日提高每天入境人數上限從1萬人到2萬人，將配合協調鬆綁機場檢疫。

目前可能方案是以至今入境日本時病毒篩檢陽性率高低為基準，將所有國家或地區分為3種，像從美國、英國等陽性率最低的國家入境，不論有無接種疫苗，原則上將不再需要接受病毒篩檢與隔離。日本政府相關人士表示，「大約6成到7成（國家或地區）將適用」。

至於陽性率次低的國家或地區，只要在入境前完成3劑疫苗接種的話，也可以不用接受病毒篩檢與隔離；其餘國家或地區，將維持現行須篩檢與隔離的邊境管控措施。

朝日電視台報導，日本政府相關人士說，配合6月1日起提高每天入境人數上限，機場檢疫也將朝放寬作為方向。

具體來說，目前方案是將所有國家或地區分為3種，入境檢疫陽性率最低的國家或地區人士，不論有無接種疫苗，在入境日本時將不再需要接受病毒篩檢及隔離，預料包括美國在內約100個國家將成適用對象。

TBS電視台報導，不只一位日本政府相關人士說，一旦提高每天入境人數上限後，「要維持目前的檢疫體制很困難」，所以才會用陽性率作為標準持續檢討鬆綁。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府也在檢討開放陽性率最低的國家或地區，以包含領隊的旅遊團為限，重新開放外國觀光客入境，預料近日將做出判斷。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110519