鬆綁防疫措施後 巴西COVID-19病例回升

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（中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電）巴西衛生部17日公布最新調查，在下降一段時日後，巴西COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增病例又上升，新增病例的7天滾動平均值增加28%達1萬8236例。

巴西病理化驗室Dasa的另一項調查顯示，新型冠狀病毒檢測結果呈陽性的平均值增加9個百分點，從4月25日至5月1日的14.56%上升至5月9日至15日23.93%。

病理化驗所病毒學家李威（José Eduardo Levi）表示，病毒檢測結果呈陽性數量增加在意料中，尤其是在4月以來里約熱內盧和聖保羅等城市相繼放寬強制使用口罩及出示疫苗接種護照等防疫措施之後。

李威說，南半球的巴西即將進入嚴冬，但COVID-19病例增加與否與季節性無關，而是取決於變種病毒株和人們的行為模式；如果人們沒有戴口罩聚集，沒有接種疫苗和追加劑，病例就可能增加。

最重要的是，這兩年多的大流行教會我們，如果出現症狀，就應該在家隔離與戴口罩，因為病毒不會穿過口罩，也不會飛很遠的距離，所以高品質的口罩和保持社交距離仍然可以有效防疫。

李威強調，變異株Omicron來勢洶洶，開始和結束都很快，如果曾與COVID-19病人接觸，應在接觸後3至5天進行病毒核酸測試（PCR），有症狀的人可以立即檢測。如果進行抗原快篩，陽性結果是可靠的，但陰性結果就不一定，因為對Omicron病毒的敏銳度較低。

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COVID-19疫苗剛推出時，有些可以產生高達95%的保護力，減少住院和死亡，但就算接種3劑或4劑疫苗，還是可能感染COVID-19。隨著Omicron新亞變種出現，BA.4和BA.5正在多國擴散，它們的傳播性更強，能避開人們先前感染時產生的抗體，足以引發新一波疫情。

李威表示，對抗COVID-19的希望在於人類的聰明才智、科學和技術的獨創性，研製出一種可以預防所有變種的疫苗，已經有科學研究小組在進行相關的研究，其中一些已處於第2階段；還有鼻用疫苗和抗病毒藥物。（編輯：郭中翰）1110519