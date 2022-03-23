紐西蘭估Omicron疫情高峰將結束 4/4起鬆綁疫苗強制令

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紐西蘭總理阿爾登23日宣布，4月4日起取消教師、警察等多種行業的疫苗接種規定。（圖取自facebook.com/jacindaardern）

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（中央社威靈頓23日綜合外電報導）紐西蘭政府今天宣布，隨著目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情接近高峰，將自4月4日起，取消包括教師和警察等多種行業的疫苗強制接種規定。

路透社報導，紐西蘭的防疫政策獲得海外稱譽，染疫住院和死亡人數都維持在相當低的水平。但民眾對於紐西蘭持續實施防疫限制的積怨，在本月稍早於威靈頓國會外的示威活動中達到最高點。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天在記者會上表示，自4月4日起，只有長照產業與醫療業等會接觸到脆弱族群的人員與邊境工作人員，才需要強制接種疫苗。

阿爾登補充說，去餐廳、咖啡館與其他公共場所，也不再強制要求提供疫苗通行證。

阿爾登在宣布鬆綁大多數限制時說：「在備有更多工具以及身為全球疫苗接種率最高的國家之一下，我們能夠繼續安全地往前走。」

紐西蘭12歲以上人口的兩劑疫苗覆蓋率已超過95%。紐西蘭人口有500萬人，但確診病例累計破50萬例，顯示新型冠狀病毒已經廣泛傳播。

阿爾登表示，隨著紐西蘭最大城奧克蘭的疫情高峰已經過去，預計全國其他地區也會在4月5日前達到疫情高峰，不久後將可解除強制規定。

她說：「感染病例開始減少，是時候對我們所建立的集體免疫和保護力，充滿信心地往前走。」

紐西蘭政府一週前宣布，自4月中將向澳洲開放邊境，自5月起也將向其他免簽證國家的遊客開放。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1110323