疫後澳洲打工度假 昆士蘭向台灣年輕人招手

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受到COVID-19疫情影響，澳洲關閉國境2年，2月21日重開邊境，昆士蘭旅遊及活動推廣局將於4月8日在台北舉辦說明會，介紹最新的打工度假政策、當地相關工作、旅遊資訊及學習課程。（昆士蘭旅遊及活動推廣局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年3月17日

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，澳洲關閉國境2年，2月21日已重開邊境，昆士蘭旅遊及活動推廣局將於4月8日在台北舉辦說明會，向台灣年輕人介紹最新打工度假政策。

昆士蘭旅遊及活動推廣局今天發布新聞稿，澳洲已宣布免簽證費優惠，希望吸引背包客重返澳洲。與台灣有最多航班、往來最為密切的昆士蘭州，4月8日於台北光點舉辦說明會，將介紹最新的打工度假政策、當地相關工作、旅遊資訊及學習課程。

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昆士蘭旅遊及活動推廣局說明，隨各國疫情趨緩，澳洲政府2月21日宣布所有已經接種2劑疫苗、持有簽證的外國旅客入境，包括台灣在內等19個國家和地區的護照持有人，可以申請417打工度假簽證。

昆士蘭旅遊及活動推廣局深耕台灣市場超過25年，台灣區行銷經理簡明芬說，澳洲是台灣人最喜歡的打工度假國家，與台灣氣候相似且擁有直飛航班的昆士蘭更是許多背包客、留學生抵達澳洲的首站，隨著邊境再開，昆士蘭邀請台灣旅客到當地旅遊或體驗打工度假。（編輯：陳清芳）1110317