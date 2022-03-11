新加坡邊境鬆綁 台灣旅客入境僅需自行快篩

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（中央社記者侯姿瑩新加坡11日專電）隨著新加坡Omicron疫情趨穩，星政府今天宣布，將進一步放寬入境旅客檢疫規定，由台灣等低風險國家及地區入境者，入境24小時內僅需自行快篩，不需在專人監督下進行檢測。

綜合星媒報導，新加坡跨部會抗疫工作小組今天舉行線上記者會，官員表示，新加坡因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株引起的疫情已過了高峰期，因此將進一步鬆綁國內防疫措施，包括社交人數、工作場所限制、社交安全距離及活動人數等。

另外，有關邊境防疫措施，新加坡自2月22日起允許來自第一類國家及地區的旅客，以及使用「疫苗接種者旅遊通道」（VTL）入境者，抵境後不須接受PCR核酸檢測，只需在入境24小時內到檢測中心進行抗原快速檢測。

工作小組今天透過新聞稿宣布將進一步放寬入境檢疫措施，自14日晚間11時59分起，來自第一類低風險國家及地區、透過VTL入境者，在入境24小時內，不需到檢測中心在專人監督下進行抗原快速檢測，只要自行快篩並將結果上傳至星政府規定的網站即可。

工作小組表示，過去幾週新加坡的境外移入案例數保持很低的比例，約占每天新增確診人數的1%；這是因為許多國家都已過了Omicron疫情高峰期。

依新加坡政府分類，第一類低風險國家及地區包括台灣、澳門及中國。

目前適用「疫苗接種者旅遊通道」入境新加坡的旅客包括來自澳洲、汶萊、加拿大、法國、德國、印度、印尼、義大利、馬來西亞、荷蘭、韓國、西班牙、瑞典、瑞士、泰國、土耳其、英國、美國、香港、卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、以色列及菲律賓等30個國家及地區。16日起新增越南、希臘。

此外，新加坡先前原本規劃自2月25日至3月4日期間逐步鬆綁國內防疫措施，包括社交人數、工作場所限制、社交安全距離及活動人數等。但受到前陣子星國確診人數激增的影響，當局宣布暫緩實施。

目前新加坡Omicron疫情已趨穩，抗疫工作小組今天表示，先前暫緩的措施將從15日起實施。這包括維持社交聚會人數最多5人，但每戶家庭可接待的訪客人數從每天最多5人放寬至每次最多5人；民眾外出仍須戴口罩；在有戴口罩的情況下，不需強制保持1公尺的社交距離。

其他新措施還包括允許在工作場所進行最多5人一組的社交聚會；針對1000人以上的活動，活動人數最多只能是場地容量的一半，對於1000人及以下的活動，沒有場地容量限制。

新加坡衛生部統計，星國昨天新增1萬6165人確診COVID-19，新增6起死亡病例。目前累計90萬1758起確診病例，其中1116人病故。

在疫苗覆蓋率方面，據衛生部統計，截至9日，新加坡91%人口已完整接種，69%已接種追加劑。星國人口約545萬。（編輯：周永捷）1110311

▼新加坡每百萬人新增確診數與死亡人數

