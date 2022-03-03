更多編輯台推薦新聞：
好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰
國際

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰

全台大停電原因影響為何？是否有缺電危機？一次看懂
生活

全台大停電原因影響為何？是否有缺電危機？一次看懂

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
疫情
新聞專題
疫情10/300

日本邊境防疫鬆綁 14日起每天入境上限提高至7000人

2022/3/3 19:55（3/3 21:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本3日宣布進一步鬆綁邊境，14日起每天入境人數上限將提高到7000人。圖為成田機場。（共同社）
日本3日宣布進一步鬆綁邊境，14日起每天入境人數上限將提高到7000人。圖為成田機場。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京3日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天宣布進一步鬆綁邊境防疫管制措施，每天入境人數上限將自3月14日起從5000人提高到7000人，並在優先讓外國留學生入境方面給予政策協助。

日本放送協會（NHK）報導，岸田晚間舉行記者會表示，面對年度末（每年3月底）的升學及調職等情況，造成日本人返國需求大增，因此決定從本月14日起將每日入境人數上限提高到7000人。

岸田說，未來將視國內外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，分階段增加國際上人際往來。

談到受到疫情影響，過去兩年有約15萬留學生正等待入境日本，岸田說，將增設新對策活用平日航班空位，協助海外留學生優先入境。

日本經濟新聞報導，日本政府3月1日起將每日入境人數上限從3500人提高到5000人，岸田今天進一步表明將提高到7000人，並強調鬆綁對策將包含彈性因應外國留學生入境。

目前已有約40萬名外國留學生及技能實習生，雖然擁有入境資格卻因日本政府防疫措施無法入境；日本政府已從3月1日解除外國人新申請入境禁令。

時事通信社報導，有關日本境內防疫措施部分，目前正實施「防止蔓延等重點措施」的31都道府縣中，包括東京都在內的18都道府縣將從本月6日起延長實施到本月21日止。

至於包括福島縣在內的13縣，將依原訂計畫於本月6日解除重點措施。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110303

延伸閱讀
國境下半年有機會鬆綁 旅遊業透露有客製化訂單縮短檢測時間 台灣研發「疫開罐」獲日本訂單檢疫降至5天吸引商務客？陳時中：要審慎評估
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀