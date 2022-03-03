日本邊境防疫鬆綁 14日起每天入境上限提高至7000人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本3日宣布進一步鬆綁邊境，14日起每天入境人數上限將提高到7000人。圖為成田機場。（共同社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京3日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天宣布進一步鬆綁邊境防疫管制措施，每天入境人數上限將自3月14日起從5000人提高到7000人，並在優先讓外國留學生入境方面給予政策協助。

日本放送協會（NHK）報導，岸田晚間舉行記者會表示，面對年度末（每年3月底）的升學及調職等情況，造成日本人返國需求大增，因此決定從本月14日起將每日入境人數上限提高到7000人。

岸田說，未來將視國內外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，分階段增加國際上人際往來。

談到受到疫情影響，過去兩年有約15萬留學生正等待入境日本，岸田說，將增設新對策活用平日航班空位，協助海外留學生優先入境。

日本經濟新聞報導，日本政府3月1日起將每日入境人數上限從3500人提高到5000人，岸田今天進一步表明將提高到7000人，並強調鬆綁對策將包含彈性因應外國留學生入境。

目前已有約40萬名外國留學生及技能實習生，雖然擁有入境資格卻因日本政府防疫措施無法入境；日本政府已從3月1日解除外國人新申請入境禁令。

時事通信社報導，有關日本境內防疫措施部分，目前正實施「防止蔓延等重點措施」的31都道府縣中，包括東京都在內的18都道府縣將從本月6日起延長實施到本月21日止。

至於包括福島縣在內的13縣，將依原訂計畫於本月6日解除重點措施。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110303