縮短檢測時間 台灣研發「疫開罐」獲日本訂單

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（中央社記者梁珮綺台北23日電）經濟部今天宣布，以科技專案支持工研院開發的「疫開罐套組」，輕巧、快速檢測COVID-19病毒特性，目前已獲得日本首批訂單為100台、萬件試劑，技術處長邱求慧表示，下一步將瞄準東南亞與歐美市場。

經濟部技術處上午召開記者會，宣布「疫開罐套組」已取得日本厚生勞動省的販賣許可，即日起在日本全國販售，未來可應用於中小型醫院、診所、大學醫院的手術室與急診室。

工研院副院長彭裕民表示，疫情嚴峻，工研院也積極尋找防疫科技的國際合作機會，2020年10月正式與貿聯、日本JBP公司合作，同年12月完成委託臨床檢體試驗和代理合約，2021年6月JBP公司完成測試，並購入產品。

邱求慧指出，目前普遍檢測方式以PCR採檢，反應時間需4小時，「疫開罐套組」跳脫傳統PCR龐大加熱模組方式，以創新機構搭配溫度控制技術，可在1小時內得到檢測結果，大幅提升效率。

根據介紹，「疫開罐套組」僅有600公克，較傳統裝置輕巧57倍，準確率達95.8%，具高精準、高靈敏、高輕巧、高效率4大特點，已技轉給貿聯，實現原型到量產的最後一哩路。

邱求慧受訪時表示，「疫開罐套組」將在日本販售，最大意義就是台灣展現防疫科技技術，讓國際社會看到台灣防疫科技重要成就，而台灣產業也要掌握商機、拓展市場，而JBP首批訂單購入100台設備、1萬件試劑，先看看市場反應與接受度。

邱求慧認為，相較於台灣，日本土地面積廣大，地區醫院、中小型診所扮演關鍵角色，由於「疫開罐套組」輕薄短小、又具高效率，就像「移動檢驗室」，相當符合市場需求。

除了日本市場，邱求慧表示，下一步將瞄準東南亞與歐美市場，目前已在洽談中，不過，牽涉到當地醫療法規，需要上市製造許可條件不同，有進展的話會再對外說明。

與此同時，將持續強化產品功能，「第二代疫開罐」可同時檢測流感與新冠病毒。（編輯：潘羿菁）1110223