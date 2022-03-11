台菲互認疫苗證明 持台灣疫苗卡入境菲律賓免隔離

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中華民國駐菲代表處11日表示，台灣和菲律賓已相互採認國際預防接種證明和數位疫苗證明。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳妍君馬尼拉11日專電）中華民國駐菲代表處今天表示，台灣和菲律賓已相互採認國際預防接種證明和數位疫苗證明。即日起，持台灣COVID-19疫苗接種證明入境菲律賓不用接受隔離。

中華航空菲律賓分公司總經理陳俊男告訴中央社記者，菲律賓政府跨部門抗疫工作小組（IATF）今天發函菲國交通部，告知菲律賓即日起接受並承認台灣核發的疫苗接種證明（vaccination certificates）。

陳俊男說，他們與菲律賓檢疫局（BOQ）確認後，檢疫局也告知，已收到跨部門抗疫工作小組發函，即日起旅客持台灣核發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種證明赴菲律賓，無須訂防疫旅館即可登機，不必接受隔離。

菲律賓駐台代表費南德（Wilfredo B. Fernandez）6日表示，針對台灣旅客反映入境菲律賓時，持台灣核發的國際預防接種證明需隔離6天5夜，原因是台灣不是世界衛生組織（WHO）會員，「你們沒有WHO的疫苗卡。所以我們試著說服我們的政府接受台灣的疫苗接種卡」。（編輯：周永捷）1110311