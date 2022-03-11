更多編輯台推薦新聞：
iPhone SE支援5G 電信三雄0元購機方案比一比
生活

iPhone SE支援5G 電信三雄0元購機方案比一比

喜劇演員變戰時英雄 全球搶購澤倫斯基影集版權
國際

喜劇演員變戰時英雄 全球搶購澤倫斯基影集版權

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定
產經

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫苗
新聞專題
COVID-19疫苗3/300

台菲互認疫苗證明 持台灣疫苗卡入境菲律賓免隔離

2022/3/11 18:50（3/11 19:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華民國駐菲代表處11日表示，台灣和菲律賓已相互採認國際預防接種證明和數位疫苗證明。（中央社檔案照片）
中華民國駐菲代表處11日表示，台灣和菲律賓已相互採認國際預防接種證明和數位疫苗證明。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉11日專電）中華民國駐菲代表處今天表示，台灣和菲律賓已相互採認國際預防接種證明和數位疫苗證明。即日起，持台灣COVID-19疫苗接種證明入境菲律賓不用接受隔離。

中華航空菲律賓分公司總經理陳俊男告訴中央社記者，菲律賓政府跨部門抗疫工作小組（IATF）今天發函菲國交通部，告知菲律賓即日起接受並承認台灣核發的疫苗接種證明（vaccination certificates）。

陳俊男說，他們與菲律賓檢疫局（BOQ）確認後，檢疫局也告知，已收到跨部門抗疫工作小組發函，即日起旅客持台灣核發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種證明赴菲律賓，無須訂防疫旅館即可登機，不必接受隔離。

菲律賓駐台代表費南德（Wilfredo B. Fernandez）6日表示，針對台灣旅客反映入境菲律賓時，持台灣核發的國際預防接種證明需隔離6天5夜，原因是台灣不是世界衛生組織（WHO）會員，「你們沒有WHO的疫苗卡。所以我們試著說服我們的政府接受台灣的疫苗接種卡」。（編輯：周永捷）1110311

圖為菲律賓檢疫局核發的國際疫苗接種證明。（中央社檔案照片）
圖為菲律賓檢疫局核發的國際疫苗接種證明。（中央社檔案照片）
延伸閱讀
數位疫苗證明怎麼申請？QA一次看日本認可台灣小黃卡 商務客打完第3劑入境免居家隔離韓國放寬入境規定 21日起接種兩劑疫苗者不必隔離5至11歲童是否接種疫苗？專家預計24日開會討論
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀