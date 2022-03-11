台菲互認疫苗證明 外交部：加速兩國疫後經貿復甦

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（中央社記者王慶剛台北11日電）台灣和菲律賓相互採認國際預防接種證明和數位疫苗證明，即日起持台灣COVID-19疫苗接種證明入境菲國不用接受隔離。外交部對此表示歡迎，並肯定台菲雙邊合作具體進展，可加速疫後經貿復甦。

外交部發言人歐江安今天表示，依據菲律賓政府「新興傳染病管理跨部會工作小組」（IATF-MEID）昨天會議決議內容，菲國自即日起接受及承認台灣核發的「數位新冠病毒健康證明」與「國際預防接種證明書」（簡稱黃皮書）。外交部對於菲國政府這項決定表示歡迎，同時肯定台菲雙邊合作的具體進展。

歐江安說，基於互惠原則，台菲兩國將相互承認對方政府核發、登載的數位疫苗證明與黃皮書。台灣民眾在完整接種COVID-19疫苗後，出示登機前48小時內的RT-PCR檢測陰性報告，以及完整接種疫苗的數位疫苗證明或黃皮書，入境菲律賓後就不需進行隔離檢疫，只要自抵達日起算進行7天的自主健康管理。菲國旅客入境台灣仍須依照台灣現行防疫規定，進行隔離檢疫及自主健康管理。

歐江安指出，台菲相互採認疫苗接種證明不僅有利於台菲人員往來及加速疫後經貿復甦，更有助於兩國累積防疫與邊境管制的經驗和互信。外交部期盼台菲雙方持續就醫衛合作等相關議題進行實質合作，以促進兩國人民的福祉與便利。（編輯：謝佳珍）1110311