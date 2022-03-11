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疫情10/300

菲媒：菲律賓4/1起開放完整接種疫苗旅客入境

2022/3/11 21:42（3/11 22:02 更新）
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菲國媒體報導，4月1日起，菲律賓將向所有完整接種COVID-19疫苗的外國旅客開放國門。圖為菲律賓首都馬尼拉。（圖取自Pixabay圖庫）
菲國媒體報導，4月1日起，菲律賓將向所有完整接種COVID-19疫苗的外國旅客開放國門。圖為菲律賓首都馬尼拉。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者陳妍君馬尼拉11日專電）菲國媒體報導，4月1日起，菲律賓將向所有完整接種COVID-19疫苗的外國旅客開放國門，菲律賓各使領館將恢復簽發簽證。

菲律賓新聞社（PNA）和菲律賓星報（Philippine Star）報導，菲國觀光部今天表示，4月1日起，菲律賓各使領館將恢復簽發簽證。

菲國觀光部長浦耶特（Bernadette Romulo-Puyat）說：「最新發展下，（菲律賓）將向來自所有國家、所有完整接種疫苗的旅客開放國境。這意味我國旅遊業正迎向復甦。」

浦耶特說：「觀光部感謝我們跨部門抗疫工作小組的同仁批准這些措施，這將有助於這個產業在未來幾個月復甦。對於這些措施將使夏季造訪我國的國際旅客成長，我們寄予厚望。」

馬尼拉當局自2月10日起開放享有菲律賓免簽待遇的157國旅客，在完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，且登機前48小時即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）採檢結果為陰性下，入境菲國進行30天內商務旅行或觀光，且無需隔離。

由於台灣、中國、印度等國未享有菲律賓免簽待遇，當時未包括在2月10日這波開放名單中。（編輯：黃自強）1110311

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