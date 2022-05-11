日本東京疫情連5天升溫 沖繩新增病例再創新高

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日本沖繩縣11日新增病例較上週三大幅增加，再創當地單日新高紀錄。圖為沖繩棒球迷到訓練營參觀。（共同社）

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本各地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，東京已連續5天單日新增確診病例高於上週同日；沖繩縣今天新增病例較上週三大幅增加，再創當地單日新高紀錄。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至今天晚間6時止，日本全境單日新增4萬5957例確診病例，及41例死亡病例。

日本全境包括機場檢疫等及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數822萬8126例，包括2萬9956例死亡病例。

東京都今天新增4764例確診病例，較上週三增加1765例，連續5天高於上週同日。東京都截至今天為止的7天平均單日新增3678.1例，是前一週的106.5%，也是4月14日以來再度超過100%。

位於關西地方的大阪府今天新增3679例確診病例，較上週三增加2100多例，至今累計病例數92萬2812例，包括4979例死亡病例。

同樣位於關西地方的兵庫縣今天新增1902例確診病例，較上週三增加720例，至今累計病例數39萬8659例，包括2212例死亡病例。

位於九州地方的宮崎縣今天新增790例確診病例，超過4月13日的755例，再創當地單日新高紀錄。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增2702例確診病例，較上週三的1201例大幅增加1501例，再創當地疫情爆發以來單日新高紀錄。

沖繩縣至今累計病例數17萬9422例，包括453例死亡病例。沖繩縣目前專用病床使用率已超過50%來到53.1%；重症病床使用率也增加到31.7%。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增174.31人染疫，沖繩縣以高出平均數倍之多的787.61人連續47天高居日本各地之冠；第2名是北海道的302.2人、第3名是鹿兒島縣的275.48人。

疫情升溫已影響當地醫療量能，沖繩縣內已有21處重點醫療機構，陷入有時必須限制收治急診病患的狀況；部分醫療從業人員因染疫請假，讓確保一定數量專責病床愈來愈困難，醫師示警，「正朝醫療崩潰邁進」。

北海道放送（HBC）報導，北海道今天新增3259例確診病例，較上週三增加1169例，連續4天高於上週同日，疫情同樣持續升溫。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110511