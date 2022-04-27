東京疫情續趨緩 沖繩每10萬人新增染疫數仍居冠

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，儘管東京都與大阪府等都會區疫情今天持續趨緩，但沖繩縣每10萬人口新增染疫數仍居日本各地之冠。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增6052例確診病例，較上週三減少700多例，連續16天低於上週同日。截至今天為止的7天平均單日新增5239例，是前一週平均的85%。

大阪府今天新增3696例確診病例，較上週三減少200多例，至今累計病例數88萬8375例，包括4934例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1619例確診病例，較上週三增加38例，至今累計病例數15萬6841例。

最近一週每10萬人口新增染疫數，沖繩縣依舊以636.65人連續33天高居日本各地之冠、佐賀縣以393.78人居次、北海道以353.04人排名第3。日本平均數為225.42人。

NHK自行統計，截至晚間6時40分止，日本全境今天至少新增4萬6267例確診病例，及60例死亡病例。

日本全境含機場檢疫及鑽石公主號郵輪等在內，至今累計病例數778萬654例，包括2萬9486例死亡病例。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110427