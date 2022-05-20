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美國CDC支持5至11歲兒童施打追加劑 間隔至少5個月

2022/5/20 14:49（5/20 15:16 更新）
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美國CDC 19日建議，5至11歲兒童應施打COVID-19疫苗追加劑。圖為醫護人員準備為民眾施打疫苗。（中央社檔案照片）
美國CDC 19日建議，5至11歲兒童應施打COVID-19疫苗追加劑。圖為醫護人員準備為民眾施打疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天建議，5至11歲兒童在完成施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後，間隔至少5個月應施打追加劑。

路透社報導，CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在聲明中表示，她「贊同」預防接種諮詢委員會（Advisory Committee on Immunization Practices）表決通過的結果，亦即「擴大COVID-19疫苗追加劑的施打資格。5至11歲兒童應在完整接種後，間隔至少5個月施打追加劑」。

瓦倫斯基說：「這個年齡族群已施打超過1800萬劑疫苗，我們知道這些疫苗是安全的，我們必須持續增加受保護兒童的數量。」

就在美國感染人數再度飆升之際，美國食品暨藥物管理局（FDA）17日批准5至11歲兒童在接種兩劑疫苗至少5個月後，可施打輝瑞/BioNTech疫苗追加劑，以提升保護力。

美國政府一直推動符合條件的民眾施打追加劑，但只有不到半數已完整接種的民眾願意施打。

輝瑞（Pfizer）在會議上表示，數據顯示，第3劑疫苗能在5至11歲健康兒童身上誘發強烈的免疫反應來抵禦Omicron變異株。

目前美國5至11歲兒童族群中，僅略高於29%完整接種兩劑疫苗，5歲以下兒童尚未核准可施打疫苗。（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1110520

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