兒童併發腦炎重症已3例 出現抽搐、意識不佳等6症狀快送醫

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北19日電）國內今天新增一名4歲女童確診COVID-19合併腦炎，截至目前累計3例併發腦炎重症兒童病例。指揮中心再次提醒，染疫兒童若出現抽搐、意識不佳等6大症狀應緊急送醫。

民眾普遍認為接種3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，即使染疫也像感冒，但國內有部分醫師近日不斷提醒，Omicron病毒株對兒童特別凶猛，可能出現嚴重神經學症狀。根據中央流行疫情指揮中心統計，今年以來，國內已累計第7例兒童重症、第3例併發腦炎重症兒童。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在疫情記者會中指出，以今天新增併發腦炎的COVID-19重症女童病程分析，進展相當快速，發病當天就出現抽搐症狀，幸好及時送到急診，特別再次提醒家長一定要留意居家照護的確診兒童，尤其5歲以下幼兒，若出現抽搐、意識不佳，恐怕是併發腦炎的前驅症狀。

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羅一鈞說，中央近期已請教兒科醫學會醫師，再次提醒家長COVID-19兒童病例居家照護警訊表徵與緊急送醫條件，就醫警訊包括發燒超過48小時、高燒39度以上合併發冷和冒冷汗，退燒後持續活動力不佳、退燒後持續呼吸急促或胸悶胸痛、持續性嘔吐頭痛或腹痛、超過12小時沒進食或解尿。

羅一鈞表示，若兒童出現上述症狀時，須尋求醫師診療，可視訊看診，或外出就醫，並經醫師判斷後決定是否需要住院。若兒童出現抽搐、意識不佳都可能和腦炎有關，另像是呼吸困難、胸凹、唇色發白發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，需要緊急119送醫。（編輯：管中維）1110519