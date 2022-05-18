染疫死亡人數兜不攏 陳時中釋疑絕無蓋牌

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北18日電）國民黨台北市議員質疑疫情指揮中心隱匿真實COVID-19死亡數字，指揮官陳時中今天強調「不會有蓋牌問題」，染疫死亡個案是由多組專家判定，不是一人說了算。

國民黨籍台北市議員鍾小平及市議員擬參選人林杏兒今天召開記者會，質疑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫確診死亡火化數與指揮中心公布的死亡數有落差，質疑蓋牌隱匿。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，指揮中心對於染疫死亡個案的判定，是由好幾組專家負責，不是誰說了算，認為可能只是和地方殯葬單位自己的統計規定不同，強調「不會有蓋牌問題」。

陳時中也指出，台灣對於COVID-19死亡判定算相對寬鬆，很多時候儘管COVID-19不是第一診斷死因，還是會列入染疫死亡，認定時間也拉得很長，只要牽上關係的都會列入，除非很明確與疫情無關的原因才會排除，他並再次鄭重聲明，染疫死亡的判定不是一個人做的決定。

另外，近來不少醫院急診被患者塞爆，難以落實分艙分流，衛福部正研議社區醫院原地收治確診者，並將確診者與非確診者進行區隔。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，日前已和相關單位開過幾次會，考量社區醫院受限人力、設備等因素必須原地收治確診個案，將儘速研議並公布SOP，相關醫院也會先展開前置作業。

在醫療資源方面，指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，國內專責、負壓病房共1萬2389床、空床6037床、空床率約48.7%；53家集中檢疫所共7677床、空床2654床、空床率約34.6%；46家地方加強型防疫旅館4672床、空床1914床、空床率約41%。（編輯：陳政偉）1110518