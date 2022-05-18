COVID-19疫情釀6兒童重症 2例死亡均併發腦炎

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今年截至目前國內累計6名兒童重症，其中2人因併發腦炎，出現敗血性休克、器官衰竭而病逝。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北18日電）COVID-19疫情嚴峻，據指揮中心統計，今年截至目前國內累計6名兒童重症，其中2人因併發腦炎，出現敗血性休克、器官衰竭而病逝；另4人當中有1人已好轉解隔，3人還在住院治療中。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，台大兒童醫院院長、感染科醫師黃立民今天表示，本土病例當中有2成是兒童，呼籲家長儘快帶孩子接種疫苗，可有效降低9成疾病嚴重度表現。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，今年截至目前，國內累計6名兒童重症個案，年齡介於8個月大至8歲，其中2名死亡個案均為2歲孩童，染疫後都因併發腦炎，出現敗血性休克、器官衰竭病逝。

羅一鈞表示，其餘重症個案當中，有3人仍在住院治療中，另有1名5月2日公布的10個月大女童，先前因呼吸窘迫住加護病房、使用呼吸器，因治療狀況好轉，5月中已經拔管並解除隔離，目前在病房中使用高流量氧氣鼻管治療，病情好轉且穩定許多。

指揮中心昨天公布新版輕重症分流指引，未來收治住院將以中重症或3個月以下發燒嬰兒為原則，在幼兒收治條件方面也引發討論。

羅一鈞解釋，出生3個月內的嬰兒一旦出現發燒症狀，對所有小兒科醫師而言都是很高等級的急症，因為小朋友的免疫系統非常不成熟，感染任何病菌有發燒時，都可能已經進入敗血症的情形，必須緊急就醫做評估，因此和醫學會討論後，決定保留3個月內發燒還是要住院的規定。（編輯：陳政偉）1110518