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全球數百兒童罕見急性肝炎 新研究指COVID-19可能是根源

2022/5/17 13:37（5/17 13:58 更新）
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）世界各地近來爆發數以百計不明原因的兒童急性肝炎。最新研究顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）可能是根源。

路透社報導，美國醫學期刊預印本平臺MedRxiv在14日刊登一份未經同儕審視的研究報告，指兒童感染COVID-19後，肝功能異常風險恐大幅增加。

然而，大多數罹患急性肝炎的孩子，先前並未通報感染新型冠狀病毒，而是感染不會攻擊肝臟的41型腺病毒。一般而言，這個年齡層的孩子患上急性肝炎很罕見。

研究人員在另篇發表於「刺胳針腸胃與肝病學」（The Lancet Gastroenterology & Hepatology）期刊的研究中提到，由於這些孩子太年幼，尚未接種疫苗，可能在感染COVID-19後出現輕症或無症狀而未被發現。

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倘若真是如此，研究人員推論，在這些兒童腸胃道中的新型冠狀病毒，可能使免疫系統對腺病毒41型過度反應，大量發炎的蛋白質最後導致肝臟受損。

研究人員說：「我們建議，對患有急性肝炎的兒童糞便是否存在新型冠狀病毒進行檢驗，並關注其他引發肝臟受損的信號，因為新型冠狀病毒的棘蛋白是種『超級抗原』，會使免疫系統過度敏感。」（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1110517

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