多國兒童罹患不明肝炎 張文宏：與防疫隔離有關

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（中央社台北29日電）多國紛傳兒童罹患病因不明肝炎，中國國家防疫專家張文宏今天說，這很可能與防疫隔離有關，以致兒童長時間沒有接觸導致不明肝炎的病毒，突然接觸難免損及免疫系統。

中國國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏29日在微信公眾號「華山感染」發文指出，不明原因肝炎病例每年都發生，往往指已知肝炎病毒或者已知病因所致的肝損傷，這在兒童中並不罕見。

他指出，這次世界衛生組織（WHO）關注的不明原因肝炎具有群聚發病的特點，並且發病率超過往年，因此評估恐有傳染病發生風險是合理的。

張文宏指出，目前發現病因不明肝炎與腺病毒感染有關，但腺病毒感染是非常普遍的現象，會引起肺炎或者腹瀉，為什麼今年有這麼多病例發生重症肝炎，而且只發生在兒童中？

他說，目前推測是長時間的防疫隔離，兒童長時間沒有接觸過這種病毒，突然接觸會產生比較嚴重的免疫系統損害，這方面的推估與新發傳染病在爆發初期，往往比較嚴重的現象一致。

張文宏表示，如果是這種原因造成，而不是以前未發現的新病毒所致，這次不明原因肝炎的後續影響效應會逐漸衰退，但是即便發生這種新發傳染病大流行的概率並不高，還需對未知的病原體保持警惕。

他並指出，隨著針對病因不明肝炎的了解不斷加深，目前確診病例的定義也不斷更新。

歐洲疾病預防管制中心（European Centre for Disease Prevention and Control）26日表示，近期出現的嚴重急性兒童肝炎病例，目前全球累計通報已約有190例。

另據世衛表示，包括美國在內等11個國家爆發兒童急性肝炎疫情，年紀最小患者僅1個月大，至少有1名患者死亡和17名兒童需要肝臟移植。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1110429