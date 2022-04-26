多國爆兒童不明肝炎嚴重者要換肝 世衛調查中

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）表示，包括美國在內等11個國家爆發兒童急性肝炎疫情，迄今已通報169例病例，最小患者為1個月大，至少有1名患者死亡與17名兒童需要肝臟移植。

根據世衛23日發表的聲明：「目前還不清楚肝炎病例是否增加，還是肝炎以預期速度發生但先前未被診斷出，如今因對肝炎的認識增加而發現。」「雖然腺病毒是種可能假設，但已展開病原體調查。」

聲明說，「確診病例的癥狀是急性肝炎、肝酶顯著升高」。

根據美國有線電視新聞網（CNN），患者年齡介於1個月到16歲間。

肝炎通常是感染病毒引發，在這些病例中，至少有74起病例檢測出一種被稱為「腺病毒」的常見病毒，但腺病毒通常不會在沒有嚴重健康問題的人身上引發嚴重肝炎。

世衛表示，實驗室檢測已排除A、B、C、D和E型肝炎病毒。

CNN報導說，雖然大多數兒童沒有發燒，但許多兒童「在演變成嚴重急性肝炎前」有腸胃道癥狀，如腹痛、腹瀉和嘔吐，以及肝酶和黃疸指數升高。

迄今通報的169起病例，有114例出現在英國。美國阿拉巴馬州衛生當局上週通報9起病例。

西班牙出現13例，以色列有12例，比利時、丹麥、法國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威和羅馬尼亞也有少數病例。

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世衛表示，調查需著重在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發期間，是否因腺病毒傳播水平降低，使得鮮少接觸腺病毒的兒童因而對腺病毒的易感性增加，或者可能出現一種新型腺病毒，抑或是合併感染新型冠狀病毒。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）本週發布一份關於不明原因急性肝炎病例的衛生諮詢公告，建議考慮對患有肝炎的兒童進行腺病毒檢測。（譯者：陳怡君/核稿：楊昭彥）1110426