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直播／本土8萬5310例 增183例中重症、41死
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5/18本土8萬5310例 增183例中重症、41死【直播】

2022/5/18 13:29（5/18 14:21 更新）
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國內18日新增8萬5310例COVID-19本土病例。圖為民眾到高雄民生醫院社區篩檢站採檢。（中央社檔案照片）
國內18日新增8萬5310例COVID-19本土病例。圖為民眾到高雄民生醫院社區篩檢站採檢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北18日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今天國內新增8萬5310例COVID-19本土病例，創單日新高，中重症新增183例，其中包含41人死亡；另增46例境外移入病例。（編輯：卞金峰）1110518

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增85,356例COVID-19確定病例，分別為85,310例本土個案及46例境外移入（34例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增41例死亡。

指揮中心表示，今日新增之85,310例本土病例，為41,073例男性、44,211例女性、26例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（27,230例）、臺北市（12,069例）、桃園市（9,658例）、高雄市（6,805例）、臺中市（6,770例）、臺南市（4,130例）、基隆市（2,428例）、新竹縣（2,301例)、屏東縣（2,105例）、彰化縣（2,035例）、宜蘭縣（1,936例）、花蓮縣（1,611例）、新竹市（1,287例）、苗栗縣（1,134例）、雲林縣（927例）、南投縣（705例）、臺東縣（699例）、嘉義縣（646例）、嘉義市（464例）、澎湖縣（201例）、金門縣（160例）、連江縣（9例），相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為25例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、40例具慢性病史、20例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年4月19日至5月15日，死亡日期介於5月11日至5月15日。

指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，為19例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家為美國1例、調查中45例，入境日介於今年3月29日至5月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,841,113例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含8,857,374例排除），其中981,141例確診，分別為12,345例境外移入、968,742例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,176例COVID-19死亡病例，其中1,161例本土，個案居住縣市分布為新北市564例、臺北市392例、基隆市59例、桃園市36例、彰化縣21例、臺中市19例、新竹縣14例、花蓮縣9例、宜蘭縣8例、高雄市7例、雲林縣及屏東縣各6例、臺東縣及臺南市各5例、苗栗縣3例、南投縣及嘉義縣各2例，新竹市、嘉義市及金門縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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