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北市鼓勵高中以下各校23日起遠距教學一週 國三高三實施至期末

2022/5/18 13:22（5/18 13:43 更新）
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北市府18日拍板授權並鼓勵高中以下各校23日起實施遠距教學演練一週。圖為4月18日北市北投區國小學生到校情形。（中央社檔案照片）
北市府18日拍板授權並鼓勵高中以下各校23日起實施遠距教學演練一週。圖為4月18日北市北投區國小學生到校情形。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北18日電）疫情嚴峻，台北市政府近日積極討論是否停止實體課程，今天拍板，授權並鼓勵高中以下各校23日起實施遠距教學演練一週，國三及高三學生則實施至畢業典禮前一天。

國民黨籍台北市議員游淑慧近日不斷呼籲市府，5月底為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰期，高中以下學校23日起應暫停到校上課兩週。

台北市政府今天上午舉行防疫會議，市長柯文哲在會中拍板，為避免疫情快速擴散，授權並鼓勵各校23日起啟動一週遠距教學演練。

根據台北市教育局提供給教師團體參考的實施辦法，公私立國小、國中及高中若有重要行事曆事項，如定期評量等，可返校實體辦理；國三及高三則遠距教學至畢業典禮前一天，學生如果須返校取物，由學校妥適規劃。

台北市許多學校因應疫情嚴峻及國中教育會考將在21日登場，已經課發會討論同意後，啟動遠距教學演練，包含27所作為考場的高中，及87所有考生的國中等。（編輯：李亨山）1110518

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